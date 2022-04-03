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Как поддерживать физическое и ментальное здоровье во время войны – ТОП-5 советов доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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3 апреля, 08:00
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Займите себя чем-нибудь, выбирайте правильное окружение для детей и не налегайте на алкоголь, чтобы справиться со стрессом – советует доктор Комаровский
Чтобы поддерживать физическое и ментальное здоровье во время войны, Евгений Комаровский советует быть с теми людьми, которые знают, что делать
Чтобы поддерживать физическое и ментальное здоровье во время войны, Евгений Комаровский советует быть с теми людьми, которые знают, что делать / Фото: Коллаж: Сегодня, severreal.org

Нам нужно выстоять и победить, поэтому очень важно сохранять спокойствие и не тратить зря силы. Но как это сделать, когда бомбят города, а лента новостей пестрит такими видео, что психика не выдерживает? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровскийдал несколько эффективных советов.

Когда речь идет о проблемах со здоровьем, то первое, что важно сделать врачу, нейтрализовать тот фактор, который вызывает проблему. В сегодняшних реалиях не все могут повлиять на ход войны. И в таком случае, по словам доктора Комаровского, нужно провести симптоматическую терапию, то есть бороться с симптомами.

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Несколько советов эксперта программы "Ранок з Україною" помогут это сделать. Так, совет 1: займите себя чем-нибудь.

Самое главное сейчас – найти какое-то дело, потому что очень сложно – быть постоянно погруженным в себя, – объяснил Евгений Комаровский. – Если вы не знаете, чем заняться, помогите тем, кому сейчас хуже всего.

Совет 2: Старайтесь быть с теми людьми, которые не паникуют и знают, что делать. Если вы нервничаете – принимайте решения вместе с тем человеком, который спокойно и адекватно реагирует на ситуацию в стране, советует кандидат медицинских наук в интервью для канала "Украина".

Дети очень сильно зависят от взрослых. Если рядом мама в слезах – дети тоже будут психовать и нервничать.
Дети очень сильно зависят от взрослых. Если рядом мама в слезах – дети тоже будут психовать и нервничать. / Фото: freepik.com

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Совет 3: Ведите себя спокойно рядом с детьми. По словам известного педиатра, дети очень сильно зависят от взрослых. Если рядом мама в слезах – дети тоже будут психовать и нервничать.

Совет 4: Выбирайте правильное окружение для детей. "Если вы временно покинули с ребенком Украину и находитесь в состоянии стресса, понятно, что инстинктивно вы тянетесь к своим, а ваш ребенок будет играть с украинскими беженцами. А ваша задача сейчас – максимально оторвать ребенка от перепуганных земляков и найти более спокойное окружение. В такой среде он быстрее придет в норму", – сказал доктор Комаровский.

Совет 5: Не используйте алкоголь и не ищите "волшебные" таблетки как средство от стресса.

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Не существует никаких "волшебных" таблеток и алкогольных напитков, которые помогут в данной ситуации. Важны время и правильное поведение, – сказал кандидат медицинских наук. – К тому же вам нужно окружать себя не теми, кто постоянно смотрит новости и ждет сообщений с фронта, а отвлечься и стабилизироваться.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости здесь.

Также читайте совет Евгения Комаровского, "Как поддержать подростка в сложной ситуации".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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