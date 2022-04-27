Как освежить лицо после пережитого стресса – 5 шагов по уходу за кожей

Усталость и стресс очень сильно отражаются на коже лица, особенно сейчас – из-за войны с Россией. Конечно, без полноценного сна и питания мы выглядим намного хуже. Но чтобы освежить лицо и поддержать кожу, достаточно иметь небольшой "арсенал" средств по уходу – об экспресс-методе по уходу за кожей лица рассказала косметолог Яна Коркодим.
Как сделать кожу лица подтянутой и свежей правильно
Стресс, недосыпание, постоянные переживания приводят к нарушению процесса кератинизации кожи. Именно этот процесс способствует накоплению в эпидермисе кератина, без которого кожа становится более дряблой. Также кератин спасает кожу от негативного действия разных вредных для нее факторов.
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Если кератиновый слой в эпидермисе ослабнет, то агрессивная внешняя среда будет старить вашу кожу. Ну а чрезмерный застаревший кератиновый слой снижает иммунную защиту кожи. Поэтому важно освобождаться от старых клеток, чтобы обновленная кожа лучше вырабатывала коллаген и эластин. В этом поможет скрабирование, но делать его важно правильно, избегая распространенных ошибок.
И как правильно наносить скраб для лица?
Самая распространенная ошибка – наносить скраб на неочищенное лицо. Нельзя скрабировать неочищенную кожу: на лице остаются пот, грязь, бактерии – их обязательно нужно удалить, чтобы не вызвать воспалительный процесс. И немаловажно, чтобы и сам скраб, и средства по очищению кожи были качественными и не навредили коже.
Скрабы из масс-маркета очень популярны, особенно на основе абрикосовых и других косточек, они очень доступны по цене, – говорит Яна Коркодим. – Но в таких скрабах часто могут попадаться плохо раздробленные косточки, крупные фрагменты. Вообще скрабировать кожу даже самым мягким скрабом тоже нужно аккуратно и не каждый день.
Будьте внимательны, если кожа проблемная, с акне и воспаленными участками. Некоторые барышни в домашних условиях любят использовать для скраба молотый кофе, но частички кофе могут травмировать кожу. Скраб для лица должен быть мягким и нежным, например с вулканическим песком.
Понятно, что сейчас не у всех есть возможность вообще его достать. Но если у вас высыпания, особенно если кожа шелушится, воспалилась и т.д., то прежде чем начать что-то делать самостоятельно со своим лицом, свяжитесь с дерматологом и получите онлайн-консультацию, если в вашем городе или поселке нет работающей клиники.
Иначе, если сухой и потрескавшейся коже не помочь, то разовьется атопический дерматит (экзема). А еще в микротрещинки на коже могут попадать бактерии, вызывая воспалительный процесс. В некоторых случаях посетить дерматолога нужно срочно, а именно:
- кожа не только сухая, но и покрасневшая;
- кожа чешется так, что трудно уснуть;
- появились язвы и воспаления;
- большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.
Большинство случаев сухости кожи может быть скорректировано домашним уходом, важно постараться найти время регулярно это делать. Так, следующий экспресс-метод не займет много времени. А весь "арсенал" по уходу за кожей можно сложить в небольшую косметичку и при необходимости взять с собой.
Как же ухаживать за лицом, когда нет времени?
1. Сначала очистите кожу: быстрее всего это можно сделать не требующей смывания мицелярной водой. Изначально хорошо понимать, какой у вас тип кожи и какие именно средства выбрать, исходя из этого.
2. Затем следует нанести на ватный диск мицелярную воду, протереть лицо круговыми движениями: лоб, аккуратно под глазами, затем щеки и шею. Потом перевернуть ватный диск и снова протереть. Шею, в отличие от лица, после обработки мицелярной водой нужно смыть водопроводной водой.
3. Следующий этап очищения: так же наносим скраб на лицо и шею, затем смываем водой из-под крана. Скрабировние делаем не чаще 3-х раз в неделю!
4. После скрабирования на очищенную кожу наносим мист-тоник: это средство наносится как спрей для лица. Мист сочетает в себе функции легкого дневного крема, сыворотки, противовоспалительного и освежающего средства.
5. На кожу под глазами и шею следует отдельно нанести специальный крем для кожи вокруг глаз.
Участки под глазами и шея самые "тонкие" места, требующие дополнительной защиты. Также хорошо индивидуально подобрать крем для рук и не забывать его наносить на руки после того, как закончите с лицом.
И, конечно же, важно найти способ полноценно выспаться, если не рационально то как минимум регулярно питаться и не голодать. Также сейчас важно пить много воды, чтобы не допускать обезвоживания, которое также отражается на состоянии кожи.
Напомним, что ранее мы писали о том, как убрать морщины под глазами – ТОП-5 домашних масок.
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