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Как оставаться активным, когда на улице холодно – 5 полезных советов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
27 декабря, 10:00
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Если из-за мороза и ветра невозможно выйти на пробежку, займитесь онлайн-йогой или начните уборку. Главное – двигаться, даже если находится масса отговорок
Оставаться активным, когда на улице холодно поможет планирование активностей заранее
Оставаться активным, когда на улице холодно поможет планирование активностей заранее / Фото: freepik.com

Даже в холод и при коротком световом дне, когда гулять на улице не хочется, важно оставаться активным. Почему важно быть физически активным зимой и ка размяться, если выйти на тренировку нереально из-за холода – рассказал Центр общественного здоровьяМОЗ.

Почему важно быть активным в любую погоду

Быть физически активными зимой бывает трудно, но не забывайте, что регулярная физическая активность полезна для вашего здоровья. Она помогает снизить высокое АД, контролировать вес, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, сахарного диабета 2 типа и различных видов рака.

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Как же оставаться физически активным в холода?

Старайтесь всегда раз в день прогуляться на свежем воздухе, в парке или сквере, если на улице не слишком холодно.

Следите за прогнозом, тогда будет легче планировать прогулки и подбирать к ним одежду.

Не забывайте одеваться на зимние активности правильно, в несколько слоев. Если в процессе тренировки стало жарко, то лучше снять верхнюю лишнюю куртку. А потом надеть.

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Чем именно заниматься? Подготовьтесь онлайн, поищите бесплатные видео уроки – танцы, аэробика и даже утренняя зарядкя.

Не можете выйти на прогулку из-за холода и метели? Оставайтесь дома и займитесь уборкой, пройдите по лестнице в подъезде или доме сверху вниз и наоборот, ведь это тоже вид физической активности.

Выбирайте ту зимнюю активность, которая подходит именно вам
Выбирайте ту зимнюю активность, которая подходит именно вам / Фото: freepik.com

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Важно выбирать тот вид зимней активности, который вам больше всего подходит. Полезны будут прогулки, быстрая ходьба, бег или пеший туризм. Пока нет снега, можно прибраться на газонах и подгребать опавшие листья. А если снег уже выпал — убирать его, играть в снежки, лепить снеговика.

Также мы писали, как избежать зимней тревожности и хандры.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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