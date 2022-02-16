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Как остановить панику и убрать тревожность – дыхательные практики и практические советы

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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16 февраля, 17:00
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Тревожность и даже паника – реакция нашего организма на длительный стресс. Первое, что снизит тревогу – умение ее "продышать", что еще поможет – в материале
Остановить панику и убрать тревожность помогут дыхательные практики, а также спорт, любимые хобби и помощь врача
Остановить панику и убрать тревожность помогут дыхательные практики, а также спорт, любимые хобби и помощь врача / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Убрать тревожность и остановись панику в состоянии постоянного стресса (новости о войне, проблемы в семье, загруженность на работе и т.д.) сложно, но возможно. Как сохранять спокойствие и контролировать тревогу – рассказали в МОЗ Украины.

Почему возникает тревожное состояние?

На любую новую для него стрессовую ситуацию человек реагирует повышением тревожности, это естественная эмоция и ответ нашего организма на продолжительный стресс и текущие новости.

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Тревожиться – не стыдно, так организм включает защиту, особенно сильно чувство тревоги растет тогда, когда происходят события, которые мы не можем контролировать. Но контролировать свои чувства и эмоции мы можем научиться, иначе тревога может перерасти в панику, и мы не сможем вообще функционировать.

Как снизить тревожность и перестать волноваться

Поможет принятие ситуации, понимание, что если ее невозможно изменить, то следует постараться успокоиться и выработать собственные стратегии действия. Если же вы чувствуете, что вот-вот взорветесь и тревожность "накрывает", превращаясь в панику – то попробуйте подышать. Помогут простые упражнения на дыхание:

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  • "4-4-5": считаем до 40-х и делаем вдох, затем опять считаем до 40-х – и выдыхаем. Так дышим 5 минут, за это время дыхание выравнивается, замедляется пульс и появляется ощущение покоя.
  • "4-7-8": считайте до 4-х, вдыхая через нос, потом считаем до 7-ми, одновременно задерживая дыхание и после – выдыхаем медленно на счет 8. Тоже можете подышать так 5 минут.

Переключиться и успокоиться помогут прогулка, йога, отжимание или стойка в планке. Также снизить тревожность помогают хобби и домашние дела
Переключиться и успокоиться помогут прогулка, йога, отжимание или стойка в планке. Также снизить тревожность помогают хобби и домашние дела / Фото: freepik.com

Не хотите дышать – попробуйте спорт или другую активность. Нервничаете? Поможет прогулка, йога, отжимание или стойка в планке. Также снизить тревожность помогают хобби и домашние дела – от вышивки крестиком до уборки и мытья посуды.

А как перестать думать о нападении на Украину?

Не смотрите телевизор, не мониторе постоянно новости – выберите один канал новостей, которому доверяете больше всего и раз в день коротко знакомьтесь с событиями. Очень важно научиться "фильтровать" информацию, потребляемую из медиа.

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Важно научиться
Важно научиться "фильтровать" информацию, потребляемую из медиа: старайтесь узнавать новости минут 15 в день за один раз / Фото: REUTERS

Если вы все равно не справляетесь или тревожность мешает вашей работе, общению с друзьями и семьей, появилась бессонница, пропал аппетит – то обратитесь за консультацией к своему семейному врачу. Сохранять и удерживать спокойствие помогут простые вещи – любимая работа, фильтрация новостей, друзья и семья.

Напомним, что тревожность и бессонница еще могут быть следствием гиповитаминоза и дефицита солнца, читайте "Бессонница и тревожность – как с ними бороться, если нет сил".

А если вам надоела зима, узнайте, "Как солнце влияет на человека и что делать, если зима надоела".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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