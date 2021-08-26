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Как определить опасные дни и вычислить овуляцию

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
26 августа, 14:45
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Дни, когда женщина может забеременеть, можно вычислить. Это поможет избежать нежелательной беременности или наоборот – зачать долгожданного малыша
Определить опасные дни и вычислить овуляцию помогут календарь и проявление симптомов
Определить опасные дни и вычислить овуляцию помогут календарь и проявление симптомов / Фото: Коллаж: Сегодня

День овуляции можно рассчитать по формуле, также ориентируясь на ряд симптомов, которые женщина чувствует именно в эти дни, даже если цикл нестабилен. Почему важно знать дни овуляции, что это вообще такое и почему овуляция может смещаться – рассказала эндокринолог, акушер-гинеколог, специалист УЗИ-диагностики Виктория Барановская.

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Виктория Барановская
Виктория Барановская / Фото: пресс-служба

Что такое овуляция простыми словами

Каждой женщине знакомо слово "овуляция", но далеко не все на самом деле понимают, что это значит. Овуляция – это дни, в которые созревшая яйцеклетка "покидает" яичник и готова к оплодотворению: то есть это, как говорят женщины, самые "опасные" дни в менструальном цикле.

Опасны они для тех, кто не планирует беременность и наоборот – именно в период овуляции (день выхода яйцеклетки из яичника и еще 24 часа после этого) самая высокая вероятность забеременеть. Дни овуляции можно рассчитать.

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Именно так работают менструальные онлайн-календари в различных мобильных приложениях. Или женщина сама может проанализировать длину собственных менструальных циклов и рассчитать день, наиболее благоприятный для зачатия малыша.

Как посчитать, когда овуляция у женщины

Цикл овуляции делится на 2 фазы: первую (фолликулярную, когда фолликул растет и потом происходит выход яйцеклетки) и вторую (лютеиновую) – когда женский организм перестраивается на имплантацию и дальнейшее вынашивание ребенка. Так вот, вторая фаза длится 14 дней в большинстве случаев, а первая – может варьироваться.

Поэтому расчет овуляции для женщин со стабильными и нестабильными месячными немного отличается. Если у вас стабильный менструальный цикл, тогда нужно отнять 14 дней от количества дней в цикле (при 28 дневном цикле овуляция происходит на 14 день, а при цикле длинной в 23 день, на 9-й день).

Овуляцию можно рассчитать самой или использовать мобильное приложение
Овуляцию можно рассчитать самой или использовать мобильное приложение / Фото: freepik.com

Если цикл не всегда стабилен (то 25, то 30 дней, например), то нужно провести анализ за последние 3 месяца. Затем берете продолжительность самого короткого менструального цикла (например, 25 дней) и отнять от него число 18.

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Также можно для расчета овуляции пользоваться приложением, в которое просто вносятся данные – а программа сама все считает. В таких приложениях удобно фиксировать важные данные – дни, когда был секс, смены настроения, интенсивность менструальной боли и так далее.

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Но такие приложения эффективны при регулярном цикле, если длина менструального цикла нерегулярна, то здесь могут возникать погрешности в расчетах. Потому что как дни непосредственно кровотечения (менструации) так и овуляции могу смещаться.

Почему смещаются дни овуляции?

Если цикл нерегулярен, то соответственно и дни овуляции каждый месяц будут "плавать". Причинами нерегулярных месячных могут быть гормональные нарушения, стрессы, прием лекарств, резкая потеря или наоборот – набор веса, сильные физические нагрузки.

Смещаться овуляция также может при снижении запаса яйцеклеток (овариального резерва). В основном в таких случаях овуляция происходит раньше, в итоге интервалы между циклами сокращаются.

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Важно!Это может происходить и у молодых женщин, поэтому если вы заметили, что интервалы между месячными сократились, а вы планируете стать мамой, то важно получить консультацию репродуктолога. Ведь для успешного зачатия важно определить день овуляции как можно точнее.

Какие методы определения овуляции еще существуют?

Еще можно вычислить овуляцию методом измерения базальной температуры. Для этого сразу после пробуждения, не вставая с постели нужно измерить градусником температуру в прямой кишке. Этот метод сложный, устаревший и весьма неинформативный, поскольку на колебания температуры может влиять не только овуляция, а питание, стресс, недосып и т.д.

Поэтому при планировании беременности, для вычисления овуляции лучше использовать мочевой тест-полоску (действует по принципу теста на беременность). Или сделать УЗИ – это самый точный метод, который не только "поймает" овуляцию, но и покажет динамику роста фолликула с яйцеклеткой.

Определить овуляцию максимально точно, если вы планируете беременность, поможет УЗИ
Определить овуляцию максимально точно, если вы планируете беременность, поможет УЗИ / Фото: Depositphotos

А также количество фолликулов в целом и состояние эндометрия матки. Эти показатели очень важны для будущей мамы. Также в период овуляции женщина замечает некоторые симптомы.

Какие симптомы овуляции, как она проявляется?

Если через 10-14 дней после окончания непосредственно менструального кровотечения стал тянуть низ живота, налилась грудь, появились прозрачные выделения из влагалища, а на лице – прыщи, то "виновата" скорее всего овуляция.

Боль возникает, когда фолликул разрывается и "выпускает" яйцеклетку. Если вы планируете зачатие и хотите снизить болезненность с помощью препаратов – то важно знатью что обезболивающие и противовоспалительные средства могут тормозить разрыв фолликула и выход яйцеклетки.

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Также в период овуляции может появиться небольшая отечность, головная боль. Головные боли часто бывают у женщин с генетической предрасположенностью к сгущению крови. Этому способствует всплеск уровня гормона эстрадиола.

Важно! Если во время овуляции часто болит голова, то стоит проверить сосуды на генетическую тромбофилию. Это состояние, при котором ряд факторов (в данном случае – эстрадиол) является пусковым механизмом, который "заставляет" кровь сгущаться.

А еще – небольшой подъем температуры (на пол или 1 градус), увеличивается сексуальное желание. Этому способствует увеличение выработки тестостерона и эстрогена, которые провоцируют желание заняться сексом, поэтому именно в такой период считается наиболее благоприятным зачать ребенка.

Также мы ранее писали, почему нарушается менструальный цикл.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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