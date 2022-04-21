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Как оформить больничный во время войны, если вы переселенец и не только

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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21 апреля, 15:50
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Получить больничный переселенцу можно, обратившись к любому врачу "первички". Если же вы не уезжали, то поможет семейный врач или тот доктор, который оказал медпомощь
Получить электронный или бумажный больничный можно у любого местного семейного доктора, если вы сменили место жительства
Получить электронный или бумажный больничный можно у любого местного семейного доктора, если вы сменили место жительства / Фото: unsplash.com, freepik.com

Если вы заболели и нуждаетесь в больничном листе в условиях войны с Россией, то вам поможет лечащий или семейный врач. Что еще нужно сделать для получения больничного листа – рассказали в МОЗ Украины.

Так, если вам нужен именно больничный, а вы сменили место жительства, то обращаться следует к любому семейному врачу или терапевту "первички". Этот врач окажет медицинскую помощь и при необходимости поможет оформить больничный.

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Врач сформирует медицинское заключение для выдачи больничного, исходя из вашего состояния и диагноза, в электронной системе
Врач сформирует медицинское заключение для выдачи больничного, исходя из вашего состояния и диагноза, в электронной системе / Фото: Коллаж: Сегодня

Врач даст медицинское заключение, исходя из вашего состояния и диагноза, в электронной системе. Важно! Если вам нужен больничный после медпомощи, которую уже оказал врач узкой специализации, то обращаться к своему семейному доктору или любому другому врачу "первички" не нужно. Также не нужно в данном случае заключать декларацию с семейным врачом.

Оформленное врачом медицинское заключение направляется в электронный реестр листков нетрудоспособности. Если же вы не застрахованы, то больничные листы в электронном реестре не формируются.

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А документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, будет не больничный, а медицинское заключение, выданное врачом. Если нет технической возможности создать электронный больничный, то врач выдаст вам его в бумажной форме.

Также ранее мы писали, как вызвать скорую во время войны и комендантского часа.

А еще полезно знать про прививки во время войны – зачем сейчас вакцинироваться и как получить препарат бесплатно.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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