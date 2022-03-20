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Обезвоживание во время войны: как очистить непитьевую воду – легкие лайфхаки

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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20 марта, 11:04
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Добавив 10 мл раствора йода в воду из лужи или пруда, вы сделаете ее безопаснее для употребления
Обезвоживание во время войны: как очистить непитьевую воду - легкие лайфхаки
Обезвоживание во время войны: как очистить непитьевую воду - легкие лайфхаки / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине обезвоживание – актуальная проблема. Кто бы мог подумать, что в 2022 году в украинских СМИ будут появляться заголовки о смерть людей из-за обезвоживания. Терапевт и семейный врач Анна Красюк и Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, рассказали о первых признаках обезвоживания и как очистить непитьевую воду в военный период, которая не навредит организму.

Какие первые признаки обезвоживания?

Первые признаки легкой стадии обезвоживания – сухость во рту, жажда, потеря сознания, сонливость, судороги, сухость и бледность кожи, ускоренное дыхание. Среди признаков серьезного обезвоживания - отсутствие мочи или большая концентрация, а еще цвет мочи становится красноватым, – говорит терапевт и семейный врач Анна Красюк.

/ Фото: Pexels

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Людям рекомендовано ежедневно пить индивидуальную норму воды . Объем воды вычислить легко: это 30 мл воды на 1 кг массы тела. Во время обезвоживания лучше пить прохладную воду . Она быстро утоляет жажду. Не употребляйте ее залпом – пейте маленькими глоточками.

Что делать при отсутствии какой-либо воды?

Нет воды под рукой, но есть фрукты? Съешьте их и утолите жажду соком, содержащимся в цитрусах или яблоках , – говорит Анна Красюк.

Если фруктов и какой-либо воды нет под рукой, то раздобудьте воду естественными способами.

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Выройте яму в земле, поставьте сухие листья по центру, а поверх него пластиковую тару, которую плотно закроете пищевой пленкой. Пленку закрепите утяжелителем. Тара будет стоять в земляной среде и поверх листьев, поэтому уровень влажности будет высок и конденсат (капли воды) будет стекать в тару.

/ Фото: Pexels

Люди, живущие неподалеку от леса, могут добыть сок из деревьев березы. Сезон березового сока стартует с конца марта по начало мая. Напомним, что березовый сок богат витаминами и микроэлементами.

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Спасите детей до 1 года (отчасти до 2 лет) от обезвоживания, накормив их грудным молоком.

Есть понятие релактации: восстановление грудного молока у женщин, по окончании ГВ спустя много недель или даже лет. Это может спасти не только собственного малыша на ГВ, но и других детей рядом . Необходимо регулярно стимулировать соски самостоятельно или часто прикладывая ребенка к груди, чтобы за несколько дней или недель молоко появилось в достаточном количестве для полноценного кормления ребенка , – добавила терапевт и семейный врач Анна Красюк.

Как очистить воду от бактерий?

Во время осады украинских городов оккупантами гуманитарная помощь не может добраться до гражданских жителей и предоставить им необходимые продукты и вещи. Вода – первое, в чем нуждаются мирные граждане , ведь обезвоживание вызывает обострение сердечно-сосудистых заболеваний, ослабление иммунитета и приводит к худшему – смерти.

Люди вынуждены пить талую воду или ту, которую набрали из луж, труб, проточных вод и т.д. Питье загрязненной воды избавит от обезвоживания, но отрицательно повлияет на организм, если жидкость не обеззараживается.

Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская поделилась 5 лайфхаками на странице в Facebook для очищения непригодной для питья воды, которая спасет от обезвоживания и не нанесет вреда организму.

/ Фото: Pexels

  • Обеззараживайте воду специальными таблетками – Акватабс, Аквацид, Пантоцид и подобными вариантами по составу. Таблетки обеззараживатели содержат до 6 мг активного хлора или эквивалентных веществ. Они быстро растворяются (до 15 минут), обладают высокими антибактериальными свойствами, долго сохраняются и не портят вкус. Иногда даже вопреки инструкции рекомендуется использовать две или три таблетки на литр воды в зависимости от прогнозируемого загрязнения воды.
  • Если под рукой перечисленных таблеток нет, воспользуйтесь раствором йода : добавьте две капли 10% раствора йода в воду объемом 1 литр. Подождите 30 минут, прежде чем пить ее. Вкус будет ужасным, но вы не умрете от обезвоживания и не заболеете смертоносными заболеваниями после питья загрязненной воды.

/ Фото: Pexels

  • Воспользуйтесь проверенным годами методом обеззараживания воды. Его применяли в начале 90-х годов на юге Украины и Молдовы, когда была вспышка холеры. На объем воды 1 литр добавьте 1 чайную ложку столового уксуса (или 250 г сухого вина). Подождите 6 часов и затем употребляйте воду.
  • Если уксуса, вина, необходимых таблеток и йода нет, используйте перекись водорода для обеззараживания воды. Добавьте 1 столовую ложку медикамента (при сильном загрязнении 2 ст/л) на литр воды, оставьте настояться на час, затем дополнительно добавьте несколько таблеток активированного угля.
  • Воду, загрязненную химическими веществами, обеззаразите активированным углем. Добавьте 1 столовую ложку угля, который предварительно перетрет в порошок до 1 литра воды.

Если же вы живете в коммуните переселенцев, то узнайте, как ужиться в одном доме с чужими людьми, если вынужденно уехали на время войны – советы переселенцам.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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