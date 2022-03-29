Как не заработать кариес и есть сладкое – поможет правильный уход за зубами

Нашим зубам больше угрожает не сахар, а плохой уход и оставшиеся на эмали кусочки пищи. Как сохранить здоровье зубов в условиях боевых действий – в статье

Сладкое можно есть, не навредив эмали - а не заработать кариес поможет правильный уход и чистка зубов / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Сейчас и взрослые, и дети из-за войны с Россией пребывают в стрессе и едят много сладостей, чтобы этот стресс "приглушать". Некоторые родители переживают, что такая "диета" отразится на зубах: на самом деле кариес от сладкого – это миф. Как сохранить зубы здоровыми, если больше нет возможности регулярно ходить к стоматологу – разбираемся с нашими экспертами.

Почему важно чистить зубы регулярно

Ключевое место в развитии кариеса играют не сладости, как многие привыкли думать, а плохая гигиена зубов и ротовой полости. Также предрасположенность к развитию кариеса, как отмечает терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк, генетически детерминирована.

Реклама

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

То есть передается на генетическом уровне от родителей к детям, а еще на скорость образования дырок в зубах влияет химический состав слюны, дентина и т.д. Но если вы будете тщательно следить за гигиеной зубов и полости рта, то сохраните здоровье зубов при любых условиях. В идеале – чистить зубы после приема пищи, если нет такой возможности, то прополоскать водой. И тщательно почистить на ночь, а потом – с утра.

Сейчас есть множество гаджетов для зубов, складных и раскладных зубных щеток, которые удобно возить в косметичке или положить в аптечку, если придется переезжать, бежать в убежище. Главное – регулярно убирать как твердые частицы пищи с поверхности зубов, так и мягкие.

Реклама

Чтобы избежать кариеса, важно регулярно убирать как твердые частицы пищи с поверхности зубов, так и мягкие полосканием или зубной щеткой / Фото: freepik.com

Чем дольше такие частички еды, даже самые мелкие, находятся на поверхности зуба – тем сильнее их аппликация. То есть прикрепление к поверхности зуба, и тем быстрее образуется зубной налет. И не важно – сладкая это пища, сахар, печенье или кусочки мяса. Сладости, если вам хочется, можно и нужно есть, особенно при постоянном стрессе, только без фанатизма.

Никакой вменяемый стоматолог не будет оговаривать есть сладкое, вместо этого врач расскажет, как правильно следить за гигиеной полости рта и зубов, – говорит Анна Красюк, – конечно очень важно не игнорировать профилактические приемы, а еще вовремя лечить воспалительные процессы в деснах, поверхностный кариес. Но, как уже сказано, главное – гигиена и уход за зубами.

Чтобы почистить от остатков пищи зубки малыша, которому меньше 2-х лет, Анна Красюк советует дать ребенку погрызть кусочек твердого яблока. Это заменит малышу чистку зубов.

Реклама

Вреден ли сахар для детских зубов?

А для детских зубов сахар как раз и не полезен, он вреден для непостоянных зубов маленьких детей, которые имеют незрелую эмаль. Стоматолог в красной бабочке, сособственник сети стоматологических клиник "Клиника Заблоцкого", профессор Ярослав Заблоцкий отмечает: если эмаль зуба уже "взрослая", то она никак как не реагирует на сахар.

Ярослав Заблоцкий / Фото: пресс-служба

Вообще сахар как таковой не полезен для организма в целом и не стоит на него сильно налегать ка взрослым, так и детям. Чтобы сохранить здоровье детских зубов, подчеркивает профессор, не давайте малышам чая или компота с сахаром. Лучшее питье для ребенка – это чистая питьевая вода.

Чистите зубы правильно: щеткой нужно двигать от десен по длине всех зубов, а не горизонтально / Фото: freepik.com

Пользуйтесь не только зубными щетками, нитями, а также ершиками. И чистите зубы правильно: щеткой нужно двигать от десен по длине всех зубов, а не горизонтально, захватывая при этом одновременно большую часть челюсти.

Также узнайте, почему ломаются зубы и как сохранить красивую улыбку – 5 советов стоматолога.

Если вы не можете понять, как выбрать зубную щетку, читайте "Как выбрать правильную зубную щетку: рекомендации стоматолога".