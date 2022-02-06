Как не паниковать из-за новостей, коронавируса и не впасть в депрессию – совет доктора Комаровского

Уровень стресса из-за угрозы войны и "Омикрона" в обществе на пределе. Евгений Комаровский советует держаться подальше от телевизора, интернета и неприятных людей

Когда человек длительное время чего-то боится, то рациональность отключается. Как же простым среднестатистическим украинцам помочь самим себе в домашних условиях справляться со стрессом. Например, а случае панической атаки – на этот вопрос популярный педиатр рассказал в эфире программы"Итоги месяца с доктором Комаровским "на канале "Украина 24".

Важно понять, вам просто стало страшно или это настоящая паническая атака,- говорит кандидат медицинских наук,- Потому что при реальной панической атаке помочь себе самому – сложно, таких инструментов самопомощи очень мало. Когда люди у меня спрашивают про тревожность, депрессию, панические атаки, психические расстройства, я нахожусь в жутком состоянии.

Евгений Комаровский напомнил, что еще в апреле 2020 года китайские медики дали статистику, что после перенесенного коронавируса депрессия и уровень суицидов очень высокий.

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После перенесенного коронавируса депрессия и уровень суицидов очень высокий. / Фото: unsplash.com

И полтора года назад кандидат медицинских наук говорил о том, что нужно готовить программы психологической помощи. И тем, кто переболел ковидом, важно посещать психотерапевта.

Что я могу сказать, послать людей к семейному врачу, чтобы он выписал антидепрессанты, которые стоят около тысячи грн в месяц?,- говорит доктор Комаровский,- Не каждый будет это делать. К сожалению, у нас люди борются с депрессией и тревогой алкоголем.

Поэтому первое, что надо сделать – постараться убрать от себя негатив. Не смотрите эти жуткие новости, советует доктор, в таком количестве. Когда вам страшно, подумайте кого и что вы любите.

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Любите сладкое – Бог с ней, с попой, съешьте конфету, если это переключит внимание. Если в вашем окружении люди, которые вас раздражают – то старайтесь с ними меньше общаться,- советует Евгений Комаровский,- А когда в семье или на работе из вас "пьют кровь", то вам укорачивают годы жизни. Это надо научиться сокращать.

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