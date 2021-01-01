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Как избавиться от похмелья после Нового года: советы, которые работают

Сегодня, 12:38

Рассказываем, как снять похмелье после зимних праздников

За громкими новогодне-рождественскими застольями часто наступают тяжелые утра. Плохое самочувствие и головная боль – главные признаки похмелья. Спасает ли от него рассол и сколько надо пить, чтобы не чувствовать себя плохо?

Чтобы после застолья не болела голова, позаботьтесь об этом заранее, советует врач-нарколог Юрий Пакин. Не забывайте об аперитиве.

"Если за полчаса-час до праздника принять легкую дозу алкогольного напитка, то ферменты, которые начинают разрушать алкоголь, активизируются и начнут выводить спирт из организма. Такой прием помогает легче войти в состояние застолья и уменьшить риск утреннего похмелья", – рассказал Юрий Пакин.

Как с похмельем справляются звезды, смотрите в сюжете:

Как избавиться от похмелья

Если утром изнемогаете от похмелья, поможет народное средство – рассол из-под огурцов или квашеной капусты.

"Он содержит много веществ, которые необходимы для того, чтобы выводить из организма продукты распада алкоголя", – подчеркивает врач.

Кроме этого, рассол восстанавливает утраченные витамины и минералы. Вы также можете принять абсорбент, например, активированный уголь. Он избавит вас от дискомфорта в желудке. Хорошим сорбентом является и холодец. И все же – лучше просто не перебирать, говорят врачи.

"Норма потребления алкоголя, если так можно выразиться, не более 100 граммов крепкого спиртного – водки или коньяка", – напоминает диетолог Сергей Антонюк.

Особенно опасно, добавляет специалист по питанию, большое количество спиртного в сочетании с жирными блюдами. Потому что это немалый удар по печени.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно пить глинтвейн и чем он полезен.

Все подробности в спецтеме Новый год и Рождество 2019

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