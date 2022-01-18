Ты у меня первый: психолог рассказала, как можно и нельзя говорить с партнером о сексе с "бывшими"

Секс – важная составляющая близких отношений двух любящих друг друга людей. Как говорить о нем в начале отношений

Как говорить с партнером о сексе в начале отношений / Фото: Коллаж: Сегодня

Общение о сексе исторически табуировано и, к сожалению, это ставит людей в неловкое положение. Женщины беспокоятся о том, что они "слишком распущены", мужчины – наоборот, чаще дорисовывают к реальной картине "яркие моменты", а представителям ЛГБТК+ приходится прятаться от страха. Ранее мы обсуждали 5 трендов интимного здоровья 2022, а сегодня снова поговорим о сексе, но уже о том, как правильно вести диалог с партнером о бывшем интимном опыте.

Наша сексуальная жизнь говорит о нас гораздо больше, чем просто сексуальные предпочтения. Эксперт по сексу Лори Уотсонговорит:

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На самом деле, это раскрывает ваш внутренний мир, секреты, желания и способности к любви и удовольствию.

Игнорирование этой истины может привести не просто к плохому сексу в будущем, но и к чему-то гораздо худшему. Но учитывая "неудобность" темы, вполне логично, что некоторые хотят избежать этого разговора. Однако, если вы готовы погрузиться глубже и по-настоящему сблизиться со своим партнером, вот несколько "красных" и "зеленых" флажков для начала этого разговора.

Обращаясь к прошлому, не спрашивайте о количестве сексуальных партнеров до вас. По словам Уотсона, это главный "красный" флаг. Вместо этого попробуйте задавать непредубежденные и открытые вопросы. Например, о том, что привлекало его к другим в сексуальном плане: "Кто инициировал сексуальный контакт?" и "Какие моменты вам понравились?". Есть и другие отличные вопросы, которые помогут понять, каким был ваш партнер в прошлых отношениях.

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Также важно быть позитивным, а не критическим. Это интимная сексуальная жизнь вашего партнера. К теме следует подходить с осторожностью и уязвимостью, а не со стыдом или осуждением. В таком случае ваш партнер будет знать, что вы общаетесь с любовью и пониманием.

Имейте в виду, что это нормально, если разговор покажется вам немного трудным. Вы можете чувствовать себя неловко, но никогда не должны проявлять неуважение друг к другу.

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