Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022

Стиль Обамы

Чек-лист на январь

Все о любви

Книги месяца

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Ты у меня первый: психолог рассказала, как можно и нельзя говорить с партнером о сексе с "бывшими"

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 11:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Секс – важная составляющая близких отношений двух любящих друг друга людей. Как говорить о нем в начале отношений
Как говорить с партнером о сексе в начале отношений
Как говорить с партнером о сексе в начале отношений / Фото: Коллаж: Сегодня

Общение о сексе исторически табуировано и, к сожалению, это ставит людей в неловкое положение. Женщины беспокоятся о том, что они "слишком распущены", мужчины – наоборот, чаще дорисовывают к реальной картине "яркие моменты", а представителям ЛГБТК+ приходится прятаться от страха. Ранее мы обсуждали 5 трендов интимного здоровья 2022, а сегодня снова поговорим о сексе, но уже о том, как правильно вести диалог с партнером о бывшем интимном опыте.

Наша сексуальная жизнь говорит о нас гораздо больше, чем просто сексуальные предпочтения. Эксперт по сексу Лори Уотсонговорит:

Реклама

На самом деле, это раскрывает ваш внутренний мир, секреты, желания и способности к любви и удовольствию.

Игнорирование этой истины может привести не просто к плохому сексу в будущем, но и к чему-то гораздо худшему. Но учитывая "неудобность" темы, вполне логично, что некоторые хотят избежать этого разговора. Однако, если вы готовы погрузиться глубже и по-настоящему сблизиться со своим партнером, вот несколько "красных" и "зеленых" флажков для начала этого разговора.

Обращаясь к прошлому, не спрашивайте о количестве сексуальных партнеров до вас. По словам Уотсона, это главный "красный" флаг. Вместо этого попробуйте задавать непредубежденные и открытые вопросы. Например, о том, что привлекало его к другим в сексуальном плане: "Кто инициировал сексуальный контакт?" и "Какие моменты вам понравились?". Есть и другие отличные вопросы, которые помогут понять, каким был ваш партнер в прошлых отношениях.

Реклама

Также важно быть позитивным, а не критическим. Это интимная сексуальная жизнь вашего партнера. К теме следует подходить с осторожностью и уязвимостью, а не со стыдом или осуждением. В таком случае ваш партнер будет знать, что вы общаетесь с любовью и пониманием.

Имейте в виду, что это нормально, если разговор покажется вам немного трудным. Вы можете чувствовать себя неловко, но никогда не должны проявлять неуважение друг к другу.

Реклама

Также вам будет интересно: от соло до моногамных игр – 6 главных секс-тенденций 2022 года

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять