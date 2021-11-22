Как есть яйца, чтобы не повысить холестерин

Яйца – отличный вариант завтрака и настоящая "витаминная бомба". Действительно ли яйца повышают холестерин, чем полезны и сколько их есть в день – в материале

Чтобы не повысить холестерин, можно съедать ежедневно 1-2 куриных яйца на завтрак / Фото: Коллаж: Сегодня

Одно-два куриных яйца в день – "классика", которой пользуются взрослые и дети. Действительно ли можно есть яйца ежедневно, какие яйца лучше для детей и взрослых – разбираемся с экспертами.

Но яйца повышают холестерин, это правда?

Яйца – отличный источник незаменимых аминокислот, лютеина, биотина, холина, жирорастворимых витаминов и других микроэлементов. Как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, яйца также один из предложенных вариантов завтрака, поскольку они являются отличным стимулятором сокращения желчного пузыря.

Реклама

Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

А зачастую проблемы в работе желчного пузыря связаны с нарушением холестеринового обмена (может наблюдаться повышение общего холестерина, нарушение соотношения между липопротеидами).

В комплексе лечебных мероприятий, всегда рассказываю о важности завтрака (не овсянкой или печеньем) а полноценного, содержащего белки, жиры и углеводы, а также о регулярности питания,- говорит Евгения Белинская,- и, рекомендуя яйца на завтрак, получаю возражение пациентов: "Они же повышают холестерин, разве мне можно их кушать?"

Можно, поскольку повышение холестерина только на 10-20% зависит от пищи, остальные – 80%-90% – производит ваша печень. И как раз резкое ограничение продуктов, содержащих холестерин, приведет к увеличению выработки своего.

Реклама

А сколько яиц можно есть в день?

Рекомендуемое для человека употребление холестерина – около 300-400 мг в день, что вполне позволяет съедать 1-2 куриных яйца ежедневно без вреда для здоровья. Тем, кто любит перепелиные яйца, следует знать, что они более калорийные и холестерина в них больше.

Яйца – отличный источник незаменимых аминокислот и других нужных нам элементов / Фото: unsplash.com

Как отмечает диетолог врач спортивной медицины и аллерголог Александр Кущ, в среднем одно куриное яйцо равняется трем перепелиным (по весу), но перепелиные яйца обладают большим количеством полезных веществ.

Реклама

Например, белка в ни столько же, а витаминов А, В1 и В2 (в соотношении 1х3, как уже сказано), железа, калия и меди в перепелиных яйцах больше, чем в куриных. А именно железо, калий и медь учувствуют в кроветворении.

Можно ли есть перепелиные яйца сырыми?

Несмотря на то, что перепелки не болеют сальмонеллезом, но они являются носителями и распространителями сальмонелл. Эти бактерии спокойно живут на скорлупе и перепелиных, и куриных, и гусиных яиц.

Поэтому любые яйца, во-первых, нужно тщательно мыть перед едой, во-вторых – все-таки лучше термически обрабатывать, то есть варить, запекать, делать омлет, так безопаснее.

Перепелиные яйца менее аллергенные, чем куриные, они больше подходят детям, но при аллергии на белок яиц у человека лучше вообще избегать этого продукта.

Также ранее мы писали, как вкусно приготовить яйца на завтрак.