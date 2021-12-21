Как начать есть меньше соли для здоровья сердца и в каких продуктах она "прячется"

Если в вашем рационе много соленых продуктов, а мало овощей и фруктов, то сердце и сосуды не "скажут спасибо". Как ограничить потребление соли – в исследовании

Для сердца полезно есть меньше соли, которая также «прячется» в магазинных продуктах / Фото: freepik.com

Риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний напрямую связан с чрезмерным потреблением соли. А сокращение ее в рационе снижает артериальное давление и улучшает состояние при других хронических болезнях, пишет журнал Nutrients.

Чем вредна соль для сердца и других органов?

Соль способствует задержке жидкости в организме, что приводит к ожирению. А это, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце. К тому же, медики давно доказали, что большие порции соли приводят к повышению артериального давления.

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По оценкам исследователей, около 3 миллионов смертей во всем мире связаны с высоким потреблением соли. Именно пищевые привычки, то есть высокое содержание соли и соленых продуктов в рационе, и низкое – клетчатки (фруктов и овощей) влияют на продолжительность жизни.

Чрезмерное потребление соли в первую очередь связано с повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Медики едины в мнении, потребление соли важно сокращать. Но не всем удается начать это делать.

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Как начать есть меньше соли для сердца

Согласно рекомендациям ВООЗ, в день человеку надо не более 5 грамм соли. Многие забывают, что соль з это не только та, которую мы кладем в супы, мясо, гарниры и другие блюда. Основные источники потребления соли – это еще хлебобулочные изделия, крупы, готовые мясные и молочные продукты. Содержится соль в майонезах, кетчупах, консервах и других продуктах переработки, которые сами по себе не полезны.

Согласно рекомендациям ВООЗ, в день человеку надо не более 5 грамм соли / Фото: unsplash.com

Поэтому важно не только начать класть меньше соли в блюда, но и снизить потребление продуктов с уже добеленной солью. Тот же майонез можно приготовить дома, не кладя в него соль. Или запечь в духовке кусок несоленого мяса, отказавшись от колбасы или сосисок.

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А еще для тех людей, которым сложено контролировать количество потребляемой соли, исследователи разработали дозатор (Salt Control H). Он предлагает человеку дозы соли в соответствии с возрастными характеристиками и количеством приготовленных блюд. Пока оборудование испытывается, но исследователи уже уверены, что дозатор поможет начать есть меньше соли.

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