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Как начать есть меньше соли для здоровья сердца и в каких продуктах она "прячется"

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
21 декабря, 16:15
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Если в вашем рационе много соленых продуктов, а мало овощей и фруктов, то сердце и сосуды не "скажут спасибо". Как ограничить потребление соли – в исследовании
Для сердца полезно есть меньше соли, которая также «прячется» в магазинных продуктах
Для сердца полезно есть меньше соли, которая также «прячется» в магазинных продуктах / Фото: freepik.com

Риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний напрямую связан с чрезмерным потреблением соли. А сокращение ее в рационе снижает артериальное давление и улучшает состояние при других хронических болезнях, пишет журнал Nutrients.

Чем вредна соль для сердца и других органов?

Соль способствует задержке жидкости в организме, что приводит к ожирению. А это, в свою очередь, повышает нагрузку на сердце. К тому же, медики давно доказали, что большие порции соли приводят к повышению артериального давления.

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По оценкам исследователей, около 3 миллионов смертей во всем мире связаны с высоким потреблением соли. Именно пищевые привычки, то есть высокое содержание соли и соленых продуктов в рационе, и низкое – клетчатки (фруктов и овощей) влияют на продолжительность жизни.

Чрезмерное потребление соли в первую очередь связано с повышенным риском гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Медики едины в мнении, потребление соли важно сокращать. Но не всем удается начать это делать.

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Как начать есть меньше соли для сердца

Согласно рекомендациям ВООЗ, в день человеку надо не более 5 грамм соли. Многие забывают, что соль з это не только та, которую мы кладем в супы, мясо, гарниры и другие блюда. Основные источники потребления соли – это еще хлебобулочные изделия, крупы, готовые мясные и молочные продукты. Содержится соль в майонезах, кетчупах, консервах и других продуктах переработки, которые сами по себе не полезны.

Согласно рекомендациям ВООЗ, в день человеку надо не более 5 грамм соли
Согласно рекомендациям ВООЗ, в день человеку надо не более 5 грамм соли / Фото: unsplash.com

Поэтому важно не только начать класть меньше соли в блюда, но и снизить потребление продуктов с уже добеленной солью. Тот же майонез можно приготовить дома, не кладя в него соль. Или запечь в духовке кусок несоленого мяса, отказавшись от колбасы или сосисок.

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А еще для тех людей, которым сложено контролировать количество потребляемой соли, исследователи разработали дозатор (Salt Control H). Он предлагает человеку дозы соли в соответствии с возрастными характеристиками и количеством приготовленных блюд. Пока оборудование испытывается, но исследователи уже уверены, что дозатор поможет начать есть меньше соли.

Читайте также, как снизить высокое давление без лекарств.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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