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Как достичь компенсации сахарного диабета безопасно

Сегодня, 13:48

Современные исследования позволили усовершенствовать фармакотерапию сахарного диабета и сделать ее более безопасной для пациентов

Открытие инсулина в свое время стало прорывом в медицине, который в корне изменил качество жизни людей с сахарным диабетом. Современные исследования в этой сфере позволили усовершенствовать инсулины и сделать их более безопасными для пациентов. Благодаря этому сейчас люди с сахарным диабетом имеют возможность жить активно и полноценно без возможных осложнений от заболевания.

Правильно подобранный инсулин – почему это важно

Каждый свой день Юлия Лабзунова проводит в тренажерном зале. Она работает администратором, а еще – занимается современным видом спорта слеклайном. Это такое экстремальное хождение по натянутому канату. Тренировка длится 15, максимум 20 минут в день – вопреки неусидчивости Юлии нельзя переутомляться. Почти всю жизнь Юлия ходит словно по натянутой стропе – с детства она живет с сахарным диабетом. "Я болею с детства сахарным диабетом. Мне поставили диагноз в шесть лет и уже 26 лет я живу с этой болезнью", – рассказывает девушка. Шаг за шагом, год за годом Юлия училась полноценно жить с болезнью, соблюдая простые правила: сбалансированно питаться, регулярно измерять уровень глюкозы в крови, вводить инсулин.

Инсулин – это гормон, который способствует усвоению глюкозы клетками организма. А глюкоза – это энергия, которая обеспечивает нормальную функцию мозга, сердца, печени, мышц. Для того, чтобы сахар попал в клетки, и нужен инсулин. У человека с сахарным диабетом поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или организм не может эффективно использовать произведенный инсулин, следовательно глюкоза не попадает в клетки организма и остается в крови.

Избыток глюкозы в крови приводит к развитию тяжелых осложнений. При сахарном диабете 1-го типа собственного инсулина в организме нет из-за гибели клеток, вырабатывающих инсулин. Поэтому пациентам с сахарным диабетом нужно постоянно вводить инсулин. Правильно назначенные врачом-эндокринологом вид и доза инсулина, тщательное соблюдение этих рекомендаций пациентом, здоровое питание и физическая активность позволят достичь целей лечения сахарного диабета – компенсированного состояния заболевания, когда уровень гликированного гемоглобина стабильно не превышает 7%. Тогда человек с сахарным диабетом живет полноценно и не имеет осложнений от болезни.

Лечение Юлии проходило успешно, пока, подростком, она не почувствовала ухудшение самочувствия. Именно тогда врач-эндокринолог пересмотрела всю текущую терапию и рекомендовала Юлии изменить инсулин. "И это действительно помогло", – говорит девушка.

Все инсулины разные

Инсулин – это лекарство, которое требует подбора дозы и постепенной корректировки дозы до достижения целевого показателя глюкозы в крови ниже 7%. Каждый тип диабета требует определенного вида и дозы.

В зависимости от времени действия и наступления терапевтического эффекта инсулиновые препараты делятся на короткие инсулины, средние и инсулины длительного действия. По происхождению инсулины есть животные или генно-инженерные, которые идентичны человеческому инсулину.

Начиная с 1996 года в терапии пациентов с СД начали использовать препараты нового поколения – аналоговые инсулины, которые по своему действию больше подобны инсулину здорового человека, и считаются более безопасными, ведь они почти не вызывают аллергические реакции, имеют более низкий риск развития гипогликемических состояний, соответственно, с ними пациентам легче контролировать сахарный диабет.

Аналоговые инсулины: меньше рисков, больше эффективности

Аналоговый инсулин был создан в результате химического синтеза, при котором заменяются определенные аминокислоты в молекуле инсулина, это делает действие более быстрым и коротким в ​​случае инсулинов короткого действия, и плавным и длительным – в случае инсулинов длительного действия. Аналоговые инсулины более гибкие, не имеют пика действия, а потому безопасны – с ними ниже риски возникновения гипогликемии и, соответственно, больше шансов достичь компенсации сахарного диабета и избежать развития осложнений.

Врач-эндокринолог Яна Саенко объясняет, что с инсулинами более старого поколения пациентам иногда сложно подобрать правильную дозу. Если человек все же ошибается и вводит инсулина больше, чем надо, он подвергает себя возникновению гипогликемии. Это – состояние организма, когда уровень глюкозы резко снижается и человек может потерять сознание. Гипогликемии могут быть тяжелые и ночные – наиболее опасные для пациента. Иногда из-за страха возникновения гипогликемии человек с СД снижает дозу инсулина. И это становится барьером в достижении цели терапии.

С аналоговыми инсулинами достичь цели лечения – гликированного гемоглобина менее 7% – стало легче и безопаснее. Плавное и медленное действие аналоговых инсулинов способствует значительному уменьшению количества тяжелых и ночных гипогликемий, которые часто появляются на пике действия инсулина. Вероятность возникновения гипогликемии при лечении аналоговым инсулином уменьшается благодаря тому, что после введения он попадает в кровь постепенно, равномерно распределяется сосудами и действует в течение суток без пиков.
"Это одна инъекция один раз в день вместо двух инъекций, как раньше назначался базальный инсулин для пациентов с сахарным диабетом", – говорит врач-эндокринолог Яна Саенко.

А еще очень важно, чтобы терапия диабета была удобной и простой, ведь уколы пациент делает себе сам. С аналоговыми инсулинами количество инъекций уменьшается, они вводятся с помощью шприц-ручки, чтобы сделать этот процесс максимально комфортным для пациента: это удобно и точно, следовательно, позволяет людям с СД качественно самостоятельно контролировать заболевание.

"Конечно с аналоговыми инсулинами проще работать и врачам, и пациентам, потому что мы защищаем своих пациентов в первую очередь от гипогликемии", – говорит врач-эндокринолог Яна Саенко.

Среди преимуществ лечения аналоговыми инсулинами можно выделить следующие:

  • низкий риск возникновения гипогликемии;
  • высокая эффективность в снижении уровня сахара в крови;
  • низкий риск увеличения массы тела;
  • возможность безопасно корректировать и наращивать дозу инсулина для определения правильной дозы;
  • простое и удобное использование;
  • сокращение количества инъекций.

Как получить современные аналоговые инсулины для лечения

Назначить такой современный инсулин может только врач-эндокринолог. Для этого пациенту не обязательно ложиться в больницу, поскольку терапия аналоговыми инсулинами является безопасной.

"А уже выписать инсулин, то есть внести пациента в реестр по реимбурсации инсулина, может врач-эндокринолог по месту жительства", – объясняет Яна Саенко.

Реимбурсация – это возмещение части или полной стоимости лекарств государством. Сейчас программу обеспечения инсулинами администрирует Министерство здравоохранения, а по обеспечению препаратами инсулина больных СД отвечает местная власть. Для получения препаратов инсулина, пациенту необходимо обратиться к врачу-эндокринологу. Врач выписывает рецепт и отмечает пациента в реестре людей с СД, которые нуждаются в инсулинотерапии. По выданному рецепту в аптеке, которая участвует в программе "Доступные лекарства", можно получить инсулин бесплатно или с небольшой доплатой в зависимости от категории болезни.

Национальная служба здоровья Украины сообщает, что сегодня в программу "Доступные лекарства" включены 48 лекарственных средств для лечения диабета 2-го типа. Из них 17 можно получить бесплатно, остальные, 31 лекарственное средство, – с небольшой доплатой. С начала текущего года почти 487 тыс. пациентов с диабетом 2-го типа получили необходимые им лекарства в аптечных заведениях в рамках программы реимбурсации.

Специалисты подчеркивают: в Украине доступны пациентам с сахарным диабетом все необходимые современные виды инсулинов для качественного лечения. Врачи беспрепятственно могут индивидуально подбирать и назначать эти препараты пациентам, чтобы они достигали цели лечения – гликированного гемоглобина ниже 7% – и жили полноценно без осложнений от диабета.

Узнать больше информации о том, как полноценно жить с сахарным диабетом, а также задать свой вопрос эксперту можно здесь

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