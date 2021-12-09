Как быстро вылечить простуду и насморк – поможет морковь

Победить насморк, вызванный вирусной инфекцией, поможет обычная морковь – можно промывать нос раствором, а также в период болезни есть больше блюд с этим овощем

Быстро вылечить простуду и насморк поможет морковь / Фото: Коллаж: Сегодня

Простуда и респираторные инфекции, в частности – риновирусная, проходят быстрее, если поддержать иммунную систему… морковью. Этот овощ способен как сократить длительность болезни, так и облегчить состояние при насморке, пишет журнал Nutrients.

Почему при насморке помогает морковь?

Исследователи решили использовать морковь в качестве пищевой добавки, и ее экстракт – для промывания носа у людей, заболевших риновирусной инфекцией. Поскольку для лечения респираторных болезней, поражающих слизистую оболочку носа, часто используются экстракты растений с полисахаридами.

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При добавлении моркови в рацион, больные простудой и насморком быстрее шли на поправку / Фото: freepik.com

Морковь богата полисахаридом рамногалактуронаном-I, это вещество оказывает иммуномодулирующее действие. Медики отметили, что при промывании носа экстрактом моркови снизилась вирусная нагрузка, то есть количество штаммов вируса в организме стало меньше.

А еще при добавлении моркови в рацион, инфицированные люди быстрее пошли на поправку. То есть их иммунитет быстрее справлялся с инфекцией, а симптомы острого насморка стали слабее.

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Как есть морковь с пользой?

Морковь – один из основных овощей, богатых провитамином А (В-каротином). А для усвоения этого элемента, который сам по себе усваивается плохо, нужны жиры.

Поэтому морковь лучше есть с сыром, сметаной, заправлять салаты с морковью льняным или оливковым маслом. Или запить морковным соком творог, сырную запеканку или другое блюдо с жирами.

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