Как быстро уложить ребенка спать – помогут ритуалы, режим и проветривание

Чтобы малыш быстро засыпал и крепко спал всю ночь, важно постоянно соблюдать его режим дня. А еще быстро уложить ребенка спать помогут определенные ритуалы

Быстро уложить ребенка спать помогут свои придуманные ритуалы, соблюдение общего режима и проветривание комнаты перед сном / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Быстро уложить ребенка спать, ели этого не хочет сам малыш, но родители устали и пытаются его "заставить", занятие сложное и…. не полезное. Как выбрать лучшее время для сна малыша и что делать чтобы ребенок легко засыпал– разбираемся с экспертами.

Когда укладывать ребенка на ночной сон?

Изначально важно соблюдать определенные ритуалы, которые настроят малыша на ночной сон: для совсем крох это кормление, купание, массаж. Для детей постарше – водные процедуры, "ритуалы" чистки зубов, выбор пижамы и т.д.

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Не менее важно придерживаться определенного режима и укладывать ребенка в одно и то же время. Только для каждого малыша это самое время – индивидуальное. Популярный педиатр, кандидат наук Евгений Комаровский отмечает, что так называемого единого "правильного" времени для укладывания ребенка на ночной сон нет.

Так называемого единого "правильного" времени для укладывания ребенка на ночной сон нет, для каждого малыша и родителей оно – индивидуальное / Фото: unsplash.com

И это время в первую очередь должно быть удобным для родителей. Но тем не менее, режим сна и отдыха должен соответствовать возрасту ребенка. Когда малыш перевозбужден, голоден или наоборот – переел, то заснуть ему будет гораздо сложнее. Поэтому если организовать режим кормления малыша, его прогулки и дневной сон правильно, то уложить ребенка спать вечером будет гораздо проще.

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Что мешает ребенку уснуть?

На сон ребенка влияют несколько факторов, самые важные – это его место для сна (кроватка), температура и влажность в комнате, шум и освещенность. Многие родители берут ребенка спать к себе в кровать – и здесь мнения, где должен спать ребенок, у педиатров и психологов расходятся.

Если ребенок спит в кроватке и малышу меньше двух лет, то в кровати не должно быть дополнительных подушек, множества игрушек и т.д. Когда ребенок спит один, обязательны защитные бортики, а если с вами – то класть малыша следует между вами и стенкой, подложив что-то к стене, чтобы обезопасить ребенка от травм.

Температура в спальне малыша должна быть не выше +18°...+20°, а влажность – 40-60%; если включать ночник – то не яркий / Фото: istockphoto.com

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Температура в спальне малыша должна быть не выше +18°...+20°, а влажность – 40-60%. Также важна циркуляция воздуха, перед сном комнату нужно проветрить, или открыть форточки в других комнатах, чтобы воздух мог циркулировать там, где спит ребенок.

Далее – вечные споры о том, как лучше спать ребенку – при свете или без него. Как отмечает акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист УЗ диагностики Анна Шаргородская, у детей хороший сон способствует здоровому росту и развитию. И, как у взрослых, на сон также влияют циркадные ритмы, наши биологические "часы", ответственные за реакцию организма на смену дня и ночи.

Ставить мультики на ночь или давать ребенку перед сном поиграть на телефоне в игры – плохая идея, малыш будет засыпать еще дольше / Фото: freepik.com

Освещенность и темнота влияют на циркадные ритмы, особенно негативно мешает нашим биологическим часам холодный синий свет – телевизора, смартфона. Поэтому ставить мультики на ночь или давать ребенку перед сном поиграть на телефоне в игры – плохая идея. Красный и зеленый свет тоже негативно влияют на ход наших внутренних часов, поэтому если пользуетесь ночником, то он не должен светить ярко.

Гормон сна – мелатонин вырабатывается в зависимости от того, насколько комната освещена или затемнена. При ярком свете этот гормон прекращает синтезироваться, поэтому малышам ночью лучше спать в темноте. Если более старший ребенок боится темноты, то можно повесить гирлянду или установить ночник с теплым светом.

Относительно шума – грудничкам не мешает шум телевизора, разговоры, разбудить их может сильный резкий звук. Но для более старших детей лучше организовать спальню в отдельной, тихой комнате.

И все же, что делать, чтобы ребенок уснул?

Главное, ребенок не должен относиться ко сну, как к наказанию, сон должен быть в удовольствие. Если груднички обычно быстро засыпают после кормления, купания и т.д., то детям постарше поможет ритуал – подготовить вместе комнату ко сну, убрать игрушки, почитать на ночь сказку.

Ребенку важно уделить время, и чтобы в это момент от мамы или папы исходило спокойствие, которое передается и детям. Нервное состояние родителя, который "муштрует" малыша и силой заставляет его спать никак не поможет ребенку быстрее заснуть, а наоборот.

Важно чтобы от мамы или папы исходило спокойствие, оно передается малышу и тогда ему будет легче заснуть / Фото: freepik.com

Приятное на ощупь постельное белье, пижама (которых, кстати, можно иметь несколько и давать возможность ребенку самому выбирать, в какой он будет сегодня спать) уют настроят малыша на сон быстрее. Но даже налаженный режим сна и отдыха не всегда гарантирует то, что ребенок быстро заснет вечером. Если малыш недостаточно физически активен в целом или перевозбудился в течение дня, не спал днем, то заснуть вечером ему может быть сложнее.

Если вы – сторонник различных методик укладывания детей спать, то расспросите подробнее вашего педиатра о таковых. Например, итальянский педагог и врач Мария Монтессори разработала собственную систему воспитания детей. А ее методика по укладыванию ребенка спать заключается в том, что детская комната малыша до трех лет вообще должна состоять из нескольких зон: зона, где ребенок спит, кушает, переодевается и где за ним ухаживают. А спать ребенок вообще должен на специальной кровати.

Главное, ребенок не должен относиться ко сну, как к наказанию, сон должен быть для малыша в удовольствие / Фото: freepik.com

Метод педиатра Ричарда Фербера "Cry It Out" (CIO) вообще основан на том, чтобы позволять ребенку, который не хочет спать, плакать сколько он захочет, уложив его в кроватку и оставив одного. Так ребенок, по мнению педиатра, научится самостоятельно засыпать. Если же ваш ребенок плохо засыпает систематически, просыпается среди ночи, то стоит показать малыша педиатру, детскому неврологу или психотерапевту.

Также ранее мы писали, почему мало спать – вредно для здоровья, читайте "Как заснуть быстро и крепко без лекарств – 8 лайфхаков".

А еще Доктор Комаровский ранее рассказал, почему взрослым и детям бывает трудно заснуть и что делать, читайте "Почему возникает бессонница у детей, взрослых и что делать – ответ доктора Комаровского"

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