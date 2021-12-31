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Как быстро освежить лицо перед Новым годом 2022 – четыре экспресс-маски

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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31 декабря, 12:40
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Освежить и подтянуть кожу перед празднованием помогут домашние питательные маски. А еще постарайтесь отдохнуть днем, чтобы не выглядеть уставшей под бой курантов
Быстро освежить лицо перед Новым годом 2022 помогут домашние питательные маски
Быстро освежить лицо перед Новым годом 2022 помогут домашние питательные маски / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывают ситуации, когда кожа требует дополнительной "встряски", например, сегодня, когда до Нового года остается несколько часов и хочется выглядеть свежей. Освежить лицо экспресс-методом помогут как готовые магазинные маски для лица – так и приготовленные быстро дома. Какую выбрать – разбираемся с экспертами.

Как не выглядеть уставшей в новогоднюю ночь

Чтобы дожить до полуночи после марафона нарезания праздничных салатов, во-первых, постарайтесь разделить домашние обязанности. И выделить для себя время, чтобы успеть перед Новым годом если не понежиться в ванной, то не спеша принять душ, расслабиться.

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Подготовьте праздничный наряд не за 15 минут до боя курантов, чтобы вы смогли спокойно нанести макияж, переодеться, сделать прическу. А быстро освежить кожу помогут маски для лица.

Если есть дома ягоды, свежие или замороженные, – то ягодная маска отлично подходит для насыщения кожи витаминами, влагой, и одновременно ее мягкий пилинг. Как отмечает консультант по бьюти-практикам, массажист Мария Алтухова, кислые ягоды – природные скрабы.

Универсальную ягодную маску можно приготовить из перетертой смородины, клубники или сделать микс-пюре из разных ягод
Универсальную ягодную маску можно приготовить из перетертой смородины, клубники или сделать микс-пюре из разных ягод / Фото: unsplash.com

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Пектиновые волокна и зернышки этих ягод отлично очистят кожу лица. Поэтому перед нанесением такой маски можно не делать скрабирование лица. Универсальную ягодную маску можно приготовить из перетертой клубники, смородины, или сделать микс-пюре из разных ягод.

Если дома нет ягод, тогда выручат свежие огурцы – это отличное увлажняющее и отбеливающее средство, этот овощ еще подходит, чтобы сделать тоник для лица. Вместо огурцов можно взять алоэ, если у вас дома растет это растение. Алоэ хорошо тонизирует кожу, снимает воспаление и раздражение.

Маска из овсянки – хлопья измельчите в кофемолке или раскрошите ножом, капните несколько капель воды, чтобы удобнее было нанести на лицо. Овсянка поможет тонизировать кожу, можно добавить в кашицу кефир или мед, если нет аллергии на него.

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Маска из крахмала дает заметный лифтинг-эффект, хорошо подтягивая кожу
Маска из крахмала дает заметный лифтинг-эффект, хорошо подтягивая кожу / Фото: freepik.com

Маска из крахмала – его можно использовать не только для приготовления соусов или десертов, но и для того, чтобы освежить кожу лица. Маска из крахмала дает заметный лифтинг-эффект, хорошо подтягивая кожу. Приготовить маску просто: 1 ст. ложку крахмала залейте 100 мл холодной воды, тщательно размешайте, добавьте 50 мл горячей воды и подержите на слабом огне, пока все не загустеет.

Как делать маски для лица правильно

После того как приготовили маску, нужно тщательно вымыть руки, очистить кожу лица и шеи. Волосы лучше убрать, чтобы не мешали, наденьте повязку или завяжите платком. Для большей эффективности важно распарить кожу, чтобы раскрыть ее поры: можно взять чистое мягкое махровое полотенце, намочить подогретой водой или отваром трав и пару минут подержать на лице.

Любые маски наносятся легкими движениями в направлении от центра лица к периферии, избегая области вокруг глаз
Любые маски наносятся легкими движениями в направлении от центра лица к периферии, избегая области вокруг глаз / Фото: freepik.com

Маску следует наносить на кожу легкими движениями в направлении от центра лица к периферии, избегая области вокруг глаз. Подождать 15-20 минут (лучше лежа), затем смыть маску теплой водой. Если кожу очень "стянуло", то нанесите свой уходовый крем.

Как же правильно, и главное быстро ухаживать за лицом?

Как отмечает косметолог Яна Коркодим, экспресс-уход за лицом на каждый день для суперзанятых, это: мицелярная вода, затем скраб (только 3 раза в неделю), мист-тоник плюс крем под глаза (его же можно наносить на шею).

Изначально хорошо понимать, какой у вас тип кожи и какие именно средства выбрать, исходя из этого. Разобраться поможет специалист, поэтому хотя бы иногда старайтесь попасть к косметологу, который оценит состояние ваше кожи и даст рекомендации.

Вместо тоника для освежения лица можно использовать натуральный чай
Вместо тоника для освежения лица можно использовать натуральный чай / Фото: freepik.com

Вместо тоника для освежения лица можно использовать натуральный чай (без добавок), листья ромашки, травяной чай. Воды берите немного, настоять следует насколько минут, затем можно немного отлить в другую емкость, смоченным ватным диском протереть кожу лица. Также чай можно использовать и в качестве утреннего тоника.

Читайте также: "Как сделать трендовый маникюр к Новому году 2022".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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