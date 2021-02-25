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Как бороться с метеозависимостью – отвечает невролог

Сегодня, 17:10

Если человек испытывает проблемы с суставами и дыханием, значит он метеозависим

В Украине резко меняется погода. По подсчетам ученых, почти половина населения Земли страдает различными заболеваниями, которые обостряются во время изменения погоды. И с возрастом риск стать метеозависимым растет. Как бороться с симптомами и что надо делать, чтобы улучшить самочувствие, рассказала невролог Татьяна Майкова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Главные симптомы метеозависимости

Изменение температуры и влажности, снижение или повышение атмосферного давления. Все это приводит к колебаниям артериального давления. В этот период человек испытывает проблемы с суставами и дыханием – все это симптомы метеозависимости.

Как бороться с метеозависимостю: основные правила

После сильных морозов в Украине пришла оттепель, а с ней и обострения хронических заболеваний. К сожалению, универсальной таблетки нет, а вот снизить остроту симптомов всегда возможно.

"Прежде всего, нужно высыпаться. Сон – это тот период жизнедеятельности, когда мы можем синтезировать все необходимые вещества и пакеты энергии. Ложиться следует до 23:00, при этом сон не должен превышать 8-часовую норму, – советует невролог Татьяна Майкова. – Можно употреблять успокаивающие настойки из трав: мяты, мелиссы, ромашки".

Пейте мятный чай
Пейте мятный чай
Фото: Pixabay

В этот период следует избегать обезвоживания. Чем гуще становится кровь, тем медленнее она переносит кислород к клеткам и сильнее являются приступы усталости и боли.

"Если у вас сидячая работа, делайте 10-минутные перерывы, во время которых лучше выйти в коридор, прогуляться, посмотреть, что происходит на улице", – поделилась невролог.

Если вы страдаете от метеозависимости, стоит обратить внимание на свой рацион. Соблюдайте диету с исключением острой и тяжелой пищи, а также с ограничением соли и сахара. Еще один враг в этот период – кофеин. Чаще всего при вялости человек начинает пить кофе или кофеиносодержащие напитки, чтобы якобы взбодриться. Но оказывается, этого вообще не надо делать. Кофеин имеет непродолжительное действие. И после бодрости приходит еще большая усталость. А организму понадобится больше ресурса для восстановления.

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"Кофеин оказывает прямое влияние на мозг, сосуды и мышцы, – отмечает эксперт. – Также я бы не советовала интенсивные нагрузки в спортзале, потому что это такая же стимуляция, как при потреблении кофеина".

Любые стимуляции организма в этот период не дают никакой возможности адаптироваться к существующим условиям. Что в дальнейшем будет только ухудшать ситуацию.

Специалисты также советуют не смотреть на прогнозы погоды заранее. Ведь ничего, кроме невроза, это не принесет. Проще знать свои особенности и принимать лекарства только в том случае, когда вам действительно нехорошо, и предварительно посоветовавшись с врачом.

Как метеозависимость влияет на людей – смотрите видео:

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здоровье метеозависимость
Источник: Сегодня
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