Чего ожидать от коронавируса зимой. Прогноз инфекциониста

Начиная с 1989 года, ученые наблюдают непрерывное потепление

Коронавирус имеет сезонность! Ученые утверждают, что с наступлением холодов динамика заболеваемости растет, а ее протекание становится тяжелее, особенно зимой. Какой же будет зима в этом году и как погода повлияет на эпидемиологическую ситуацию в стране, рассказал инфекционист Вадим Аристов в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Какие сезоны самые опасные для вируса COVID-19

Начало и окончание зимы традиционно – самые опасные для распространения различных вирусов, в частности COVID-19.

"Чем ниже температура, тем больше распространения. Мы это видим по сезонным респираторным заболеваниям. Кроме того, если влажность имеет такую ​​английскую U-кривую, то есть низкая и высокая влажность – способствует распространению вируса", – рассказал инфекционист Вадим Аристов.

Зима – самый опасный сезон для распространения вирусов Фото: Сегодня

А при снижении температуры воздуха на улице, снижается и относительная влажность воздуха внутри помещений. Поэтому, чтобы прекратить распространение вируса, эксперты рекомендуют поддерживать влажность воздуха.

"Для сравнения – при нуле градусов и очень высокой или очень низкой влажности, вирус может быть достаточно активным, чтобы инфицировать от 24 суток до 4 месяцев. Если температура повышается до 27 градусов комнатной температуры и до 65% влажность, то вирус будет активным только полтора часа", – отмечает инфекционист.

Какой будет зима в 2021 году согласно народным приметам

Но украинцы настоящих холодов уже давно не видели. Начиная с 1989 года, ученые наблюдают непрерывное потепление. Поэтому зима 2019 года стала самой теплой в истории. Народные приметы говорят – нынешняя зима морозной тоже не будет.

"На Дмитрия и на Параскевы была достаточно теплая погода, это означает, что зима также будет теплой. И если, например, на Михаила еще не будет морозов и не будет замерзлой земля, то очевидно, что к новому году также не следует ожидать больших морозов и не следует ожидать санной зимы", – объяснил историк и этнограф Вадим Назаренко.

Одно из самых распространенных наблюдений – за овощами. Еще с давних времен хозяйки ориентировались по луку.

"Если много шкурок, то зима будет холодная, то есть луковица будто готовится к холодной зиме. Если мало, значит зима будет теплая. Сегодня прослеживается их не так много, поэтому очевидно, зима не будет холодной", – отмечает эксперт.

Калина поможет при простуде Фото: Pixabay

А еще народные синоптики следят за урожаем калины – если ягод достаточно, то следует ожидать настоящей зимы! В этом году гроздей на ветвях немного, но и немало – значит заморозки таки будут, очевидно, что непродолжительные.

В ООН отмечают, что погода до 2025 года в дальнейшем будет теплеть. Несмотря на это эксперты уверяют – в этом году зима для Украины будет очень трудной не из-за погоды, а из-за эпидемии коронавируса. Однако есть надежда, что при соблюдении карантина выходного дня – пик заболеваемости придется уже на конец декабря, и эпидемия начнет отступать.

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