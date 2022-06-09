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Грибы – "за" и "против" этого суперфуда, как собирать, чтобы избежать отравления

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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9 июня, 08:00
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Грибы в нашем рационе – способ разнообразить меню во время войны, когда любимые многими продукты стали недоступны. Как безопасно собирать и есть грибы – в материале
Грибы полезны из-за множества витаминов и микроэлементов, а чтобы избежать отравления, не нужно собирать грибы, если вы в них не разбираетесь
Грибы полезны из-за множества витаминов и микроэлементов, а чтобы избежать отравления, не нужно собирать грибы, если вы в них не разбираетесь / Фото: freepik.com, unsplash.com

После нападения России на Украину и постоянных атак рашистов, в некоторых районах все чаще возникают проблемы со снабжением продуктами питания. Мы вынуждены пользоваться "дарами природы", собирая грибы: чем они полезны и вредны, как правильно собирать грибы и суметь оказать первую помощь в случае отравления – рассказал Сергей Супрун, врач высшей категории – доктор общей практики.

Сергей Супрун
Сергей Супрун / Фото: пресс-служба

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Зачем вообще есть грибы, чем они полезны?

В условиях дефицита продуктов грибы могут стать хорошей альтернативой: их растительные белки дают чувство сытости на долгое время. Грибы очень полезны, они содержат витамины, минералы и антиоксиданты. Однако людям, которые имеют заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и поджелудочной железы употреблять грибы не желательно.

Для лучшего усвоения растительного белка грибов их нужно тщательно пережевывать.
Для лучшего усвоения растительного белка грибов их нужно тщательно пережевывать. / Фото: freepik.com

Если хотите разнообразить свой рацион грибами, то следуйте советам врачей, полученных ранее. И не кормите едой, где присутствуют грибы, детей в возрасте до 12 лет. А еще для усвоения растительного белка грибов их нужно тщательно пережевывать.

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Как собрать грибы, чтобы не пострадать

Во-первых, война вносит свои коррективы: не собирайте грибы у брошенной, поврежденной военной техники, или в местах, где могут быть оставлены боеприпасы после отражения вражеских атак нашими ЗСУ.

Если вы не разбираетесь в грибах и никогда их не собирали, то лучше не рисковать
Если вы не разбираетесь в грибах и никогда их не собирали, то лучше не рисковать / Фото: freepik.com

Сосредоточившись на "тихой охоте" вы можете встретить взрывные устройства (мины, растяжки и прочее), которые мог оставить после себя враг. Контакт с этими предметами, может привести к взрыву с тяжелыми последствиями для вас и вашего окружения.

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Также, поверхность почвы может быть загрязнена разлитыми горюче-смазочными жидкостями и другими токсичными веществами, – говорит Сергей Супрун, которыми вы можете отравиться во время употребления грибов или ягод, собранных на этом участке.

И конечно же нужно быть на все 100% уверенным, что вами взятые "подарки природы" – съедобны. Если вы не разбираетесь в грибах и никогда их не собирали, то лучше не рисковать: легко перепутать съедобный гриб с ядовитым и отравиться.

Что делать при отравлении грибами

Если после употребления грибов или ягод вам стало плохо, немедленно нужно промыть желудок. Вам нужно выпить до двух литров воды и вызвать рвоту. Такую процедуру следует повторить несколько раз.

Есл после поедания грибов вас стало тошнить, заболел живот, началась рвота – нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью
Есл после поедания грибов вас стало тошнить, заболел живот, началась рвота – нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью / Фото: unsplash.com

Затем примите активированный уголь: одну таблетку на один килограмм вашего веса. К примеру, если ваш вес 80 кг, вам нужно принять 8 таблеток за раз. Одновременно нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Не игнорируйте эти советы, постольку отравление грибами может привести к смерти, берегите себя и родных!

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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