Греть еду в микроволновке вредно – так ли это на самом деле

Если еда остается после новогодних праздников, то многие из нас разогревают ее в микроволновке и едят. Вредно ли греть еду в микроволновке вообще – в материале

Греть еду в микроволновке не вредно, только не кладите пищу в металлическую или пластиковую посуду / Фото: unsplash.com

Пользоваться микроволновкой быстро и удобно, особенно когда в праздники нужно разогреть много еды на большую семью или угощать гостей. Но мы периодически слышим о вреде микроволновок: так ли это – разбираемся вместе с МОЗ Украины.

Опасно ли излучение от микроволновки

Любой электрический прибор, в том числе и микроволновка, излучает микроволны. Это излучение такое же, как от радио или, например, электролампочек, которыми пользуется каждый из нас.

Реклама

То есть для жизни и здоровья людей такое излучение полностью безопасно, к тому же металлическая конструкция внутри самой микроволновки и сетка из металла на дверце печки создает дополнительную защиту и блокирует микроволны.

Мнение о том, что пища, разогретая в микроволновке, становится радиоактивной – это миф. Во-первых, излучение радиоактивное и электромагнитные волны – это две разные вещи. И при работе микроволновки не выделяются альфа, бета и гамма лучи – то есть ионизирующего (радиационного) излучения не происходит.

Реклама

Любая еда или напиток после разогревания в микроволновке не содержит радиоактивных частиц / Фото: freepik.com

Во-вторых, электромагнитные волны от микроволновки проходят сквозь еду, в продуктах они не остаются и не разрушают их структуру. Потому любая еда после разогревания в микроволновке не содержит радиоактивных частиц.

Как греть еду в микроволновке правильно

Продукты, приготовленные методом жарки, варки, запеченные в духовке и разогретые потом на сковороде и пища, приготовленная или разогретая в микроволновке – одинаковы. Главное отличие использования микроволновки в том, что благодаря высокой проницаемости микроволн нагревание блюд ускоряется.

Реклама

Запеченные в духовке блюда и разогретые потом на сковороде и пища, разогретая в микроволновке – одинаковы по своим ценностям / Фото: unsplash.com

Важный момент – не кладите еду в металлическую посуду (такая посуда может взорваться), также не грейте еду в контейнерах из пластика. Поскольку нагреваясь, пластик начинает выделять токсичные вещества, которые могут попасть в продукты.

Лучше пользоваться для разогревания еды в микроволновке стеклянной или керамической посудой, без покрытий золотыми или серебряными узорами.

Также читайте, "Из какой крупы приготовить полезную кутью".