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Готовьтесь к мощному магнитному удару: День Валентина под угрозой

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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8 февраля, 18:24
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Как раз в канун Дня влюбленных-2022 начнется очередная геомагнитная буря и затянется надолго
11 февраля начинается мощная и продолжительная магнитная буря
11 февраля начинается мощная и продолжительная магнитная буря / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Не успели земляне пережить сильнейшую солнечную атаку в начале февраля, как на пороге очередное испытание.

С завтрашнего дня, 9 февраля , согласно прогнозу, наблюдается повышенная солнечная активность, которая перерастет в мощную магнитную бурю, достигающую уровня G1 , а затем и G2 .

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Пик магнитной бури приходится на период с 11 по 14 февраля , с однодневным перерывом 12-го числа.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2022 / Источник фото: tesis.lebedev.ru
Прогноз магнитных бурь на февраль 2022 / Источник фото: tesis.lebedev.ru

Так что ближайшие выходные дни, а также такой радостный и долгожданный праздник День святого Валентина-2022, увы, могут омрачиться плохим самочувствием, головными болями, перепадами настроения и сбоем в работе техники и связи.

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Метеозависимым людям следует заранее оценить ситуацию с магнитными бурями на месяц, чтобы постараться подготовиться и обезопасить себя от негативного влияния Солнца. Ведь в период магнитных бурь возможно ухудшению самочувствия.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2022 года

Исходя из прогноза магнитных бурь на февраль 2022 года, проявления солнечной активности также ожидаются:

  • незначительные магнитные колебания: 17, 19, 21, 22, 24, 26 числа;
  • серьезные магнитные бури: 9, 10, 11, 13, 14, 18 и 25 февраля.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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