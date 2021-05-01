Гороскоп здоровья по Фэн Шуй на май: когда очищать кожу и садиться на диету – подходящие дни

В мае достаточно дней, чтобы заняться здоровьем: это время для бьюти-процедур, диет, массажа. А вот навещать больных в некоторые дни этого месяца не стоит

Май 2021 года "богат" днями, в которые стоит уделить время своей красоте и питанию: так советует древнее китайское учение Фэн Шуй. Какие процедуры и когда делать в мае, чего избегать, чтобы не заболеть, а также как позаботиться об эмоциональном здоровье и не принимать неверных решений для знаков по китайскому календарю – рассказала консультант Фэн Шуй и Ба Цзы Наталия Явон.

Наталия Явон

Май – месяц Змеи: время ускорения и заботы о своем здоровье

Для справки: месяцы, как и годы, в китайской метафизике привязываются к 12 животным.

В этом месяце Змея вступает в свои права с 5 мая: это животное поможет нам наполниться энергией, ускориться, идеи сами будут приходить в голову, а главное – появятся силы их реализовать. Май в целом подходит для того, чтобы наконец заняться своим внешним видом, избавиться от лишних килограммов и начать бизнес или творческие проекты. Чтобы все получалось быстрее и без потерь, можно использовать наиболее подходящие для этого дни.

Всем знакам: что поможет здоровью в мае, а что – навредит

В мае феншуй советует всерьез заняться своим внешним видом, пересмотреть питание и привычки:

5.05, 9.05, 0.05 – эти даты подходят для проведения эпиляции, пилингов, очищения кожи. Только советуйтесь со своим косметологом, ведь солнце уже начинает потихонечку припекать, а чтобы избежать пигментации или аллергической реакции, важно правильно выбрать процедуру.

10.05, 17.05, 29.05 - в эти майские дни будет легче принять решение бросить курить, начать меньше принимать алкоголя или постараться избавиться от других вредных привычек. Например, подъедать вредными продуктами на работе или наедаться перед сном. Тем более, что эти же дни отлично подходят для того, чтобы сесть на диету и избавиться, наконец, от накопившихся за зиму килограммов. Только помните, что прежде, чем сесть на любую диету, важно проконсультироваться с диетологом или свои семейным врачом!

10, 17 и 29 мая подходят для пересмотра питания и диет Фото: unsplash.com

Конец мая – коридор затмений: всем знакам стоит быть осторожными

– в эти дни возрастает риск заболеть, поэтому лучше не навещать больных, ограничьтесь разговором по телефону или видеосвязью. Также в эти дни желательно воздержаться от посещения мест, где ожидается большое скопление людей – велика вероятность что-то подцепить. Если же отменить мероприятие в эти дни нельзя или вы решили все равно "идти в народ", то не забывайте надевать маски, менять их каждый час и обрабатывать руки антисептиком. ⠀– в эти дни не рекомендуется посещать врачей и проводить плановые операции, но конечно же все индивидуально и стоит согласовать со своим врачем. К срочным операциям это не относится.

С 26.05 по 10.06нас ожидает коридор затмений: и лунного, и солнечного. Для одних людей затмения проходят незаметно, а у других в это время болит голова, появляется тревожность, сложно сконцентрироваться на делах и принимать решения.

Так, 26 мая будет лунное затмение, а уже в июне, 10 числа – солнечное.

А с 29.05 по 22.06 вообще начинается период ретроградного Меркурия. РетроМеркурий влияет на связи между людьми. Любой проект, в том числе и относительно здоровья, который начнется в этот период, может затянуться.

Поэтому в эти дни важно находить время для отдыха, помнить, что излишняя эмоциональность в эти дни вполне объяснима. Запишитесь на массаж или сделайте медитацию, чтобы расслабиться. Ведь обостренная реакция на какое-либо явление говорит об ослабленном психическом и эмоциональном состоянии человека.

Опасные для эмоционального здоровья дни: когда козам избегать свиданий, а кроликам – масштабных проектов

Для всех знаков эмоционально нестабильными могут оказаться 8.05, 20.05 и 1.06 – в эти дни ожидается затруднение движения, задержки и препятствия, поэтому не начинайте важные дела. А 6.05 и 28.05 вы рискуете потерять документы, поэтому не отправляйте их никуда в эти дни, чтобы избежать душевных потрясений.

Для всех знаков эмоционально нестабильными могут оказаться 8.05, 20.05 и 1.06 Фото: unsplash.com

Рожденным в год Козы не стоит ходить на свидания, собеседования или пытаться наладить отношения 5.05, 17.05, 29.05. Остальным знакам эти дни как раз подходят для любовных дел, поиска новой работы или налаживания отношений – кроме судебных тяжб.

Рожденных в год Свиньи могут расстроить неудачи, связанные с бизнесом, открытием нового дела или трудоустройства: наиболее неподходящие этим знакам дни – 9.05, 21.05 и 2.06. Остальные же знаки могут пробовать реализовать себя в новом деле, бизнесе, подавать документы.

Тиграм не стоит продвигать себя через соцсети или устраивать презентации для начала собственных проектов 12.05 и 24.05 – может не заладиться и ваше эмоциональное состояние ухудшится. Остальным знакам для таких дел эти дни подходят.

В целом, если вы хотите порадоваться заключению долгосрочного контракта или начать масштабный проект, то лучше делать это 13.05 или 25.05, но только не рожденным в год Кролика! А Драконам, в отличие от остальных знаков, не стоит активничать в бизнесе или открывать выставки 14.05.

В целом же, май – подходящий месяц, чтобы стать более здоровыми, красивыми и успешными. Удачи!

Напомним, что ранее мы писали о том, какие вещи согласно Фен Шуй нельзя хранить дома.

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