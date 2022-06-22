Где взять инсулин – список аптек и сервисов по всей Украине

Из-за нападения России на Украину возникают сложности с поставкой жизненно необходимых лекарств, таких, как инсулин. Однако МОЗ Украины сообщает, что препараты инсулина поступают в Украину и распределяются по регионам бесперебойно.
Вы самостоятельно можете отследить нужный вам препарат с помощью сервисов tabletki.ua и geoapteka.ua. Эти сервисы удобны тем, что покажут производителя препарата, его цену, здесь можно забронировать лекарство и узнать, в какой самой ближайшей к вам аптеке он есть.
Также ведомство собрало список аптек, в которых постоянно пополняются запасы лекарств и можно получить препараты инсулина, как взрослого, так и детского, смотрите здесь. В списке – аптеки по всем регионам и областям Украины,
Помимо государственных поставок лекарств, в украинские больницы препараты инсулина поставляют, как гуманитарную помощь. Пациенты могут получить их в пунктах выдачи лекарств бесплатно. Чтобы узнать адрес ближайшего пункта, где выдают инсулины, следует обратиться в региональное подразделение здравоохранения.
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