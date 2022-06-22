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Где взять инсулин – список аптек и сервисов по всей Украине

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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22 июня, 07:00
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Препараты инсулина для взрослых и детей с сахарным диабетом первого типа можно найти в аптеках, а также на специальных сайтах и как гуманитарную помощь. Куда обращаться – в материале
Найти и взять инсулин можно через список аптек и сервисов по всей Украине, а также обратившись в региональное подразделение МОЗ
Найти и взять инсулин можно через список аптек и сервисов по всей Украине, а также обратившись в региональное подразделение МОЗ / Фото: freepik.com

Из-за нападения России на Украину возникают сложности с поставкой жизненно необходимых лекарств, таких, как инсулин. Однако МОЗ Украины сообщает, что препараты инсулина поступают в Украину и распределяются по регионам бесперебойно.

Вы самостоятельно можете отследить нужный вам препарат с помощью сервисов tabletki.ua и geoapteka.ua. Эти сервисы удобны тем, что покажут производителя препарата, его цену, здесь можно забронировать лекарство и узнать, в какой самой ближайшей к вам аптеке он есть.

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Адрес ближайшего пункта, где выдают инсулины бесплатно, подскажут в региональном подразделении здравоохранения.
Адрес ближайшего пункта, где выдают инсулины бесплатно, подскажут в региональном подразделении здравоохранения. / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Также ведомство собрало список аптек, в которых постоянно пополняются запасы лекарств и можно получить препараты инсулина, как взрослого, так и детского, смотрите здесь. В списке – аптеки по всем регионам и областям Украины,

Помимо государственных поставок лекарств, в украинские больницы препараты инсулина поставляют, как гуманитарную помощь. Пациенты могут получить их в пунктах выдачи лекарств бесплатно. Чтобы узнать адрес ближайшего пункта, где выдают инсулины, следует обратиться в региональное подразделение здравоохранения.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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