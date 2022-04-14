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Фосфорные бомбы – как сохранить глаза, кожу и оказать первую помощь при обстреле

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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14 апреля, 15:10
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При фосфорных ожогах нужна вода, если фосфор попал в глаза или его вдохнули, скорее вызывайте "скорую". Что еще делать при обстреле фосфорными бомбами – в статье
Важно научиться оказывать медицинскую помощь не только при попадании частиц фосфора на кожу, но и в глаза
Важно научиться оказывать медицинскую помощь не только при попадании частиц фосфора на кожу, но и в глаза / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Во время войны российские оккупанты используют запретное оружие, в том числе и фосфорные бомбы. Поэтому важно научиться оказывать медицинскую помощь не только при попадании частиц фосфора на кожу, но и в глаза, а также в дыхательные пути. Как это правильно делать – рассказали в Минздраве Украины.

Фосфорные бомбы и другие боеприпасы содержат белый фосфор, температура горения которого превышает 800°C. Это очень опасное вещество, которое при попадании на кожу и слизистые оболочки вызывает очень глубокие ожоги.

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Поэтому, во-первых, при объявлении воздушной тревоги не игнорируйте опасность, идите в укрытие или бомбоубежище. Белый фосфор при контакте с воздухом может распространяться на несколько сотен квадратных метров. Поэтому если вы думаете, что находитесь далеко от места обстрела и не пострадаете – вы можете ошибаться.

МОЗ Украины не рекомендует использовать соду при оказании помощи при фосфорных ожогах
МОЗ Украины не рекомендует использовать соду при оказании помощи при фосфорных ожогах / Фото: moz.gov.ua

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Во-вторых, если началась химическая атака или обстрел фосфорными бомбами, то по возможности сразу вызовите "скорую". И как можно скорее нужно покинуть место атаки. Не применяйте при фосфорных ожогах кожи содовые растворы и пищевую соду, хотя именно это и советуют делать. Оказывать помощь пострадавшему от белого фосфора нужно в специальных перчатках, а не голыми руками.

Если кто-то вдохнул или проглотил частицу белого фосфора, будьте с этим человеком и срочно вызывайте "скорую"
Если кто-то вдохнул или проглотил частицу белого фосфора, будьте с этим человеком и срочно вызывайте "скорую" / Фото: moz.gov.ua

Если же человек вдохнул или проглотил белый фосфор, то уложите его или усадите поудобнее и ждите приезда медиков. Не оставляйте человека одного. И не старайтесь вызвать у пострадавшего рвоту, рвотные массы при контакте с кожей вызовут ожоги.

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Если же же частицы фосфора попали в глаза, то промойте их холодной водой
Если же же частицы фосфора попали в глаза, то промойте их холодной водой / Фото: moz.gov.ua

Если же же частицы фосфора попали в глаза, то промойте их холодной водой, промывание делайте не меньше 15 минут. Влажный компресс – положите на глаза салфетки или компрессы, смоченные водой. Это поможет избежать повторного возгорания частиц фосфора.

Также узнайте как распознать боеприпасы и что делать, если нашел снаряд или мину.

Если же вы – волонтер, то читайте "Помочь и не сгореть – как волонтерам справляться со стрессом и эмоциями".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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