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Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить полезные "успокоительные" вареники

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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24 мая, 09:00
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Вареники с фасолью – сытное блюдо, а процесс их лепки поможет отвлечься от грустных мыслей и перезагрузиться. Фасоль Евгений Клопотенко советует взять консервированную
Приготовить полезные «успокоительные» вареники Евгений Клопотенко советует с фасолью
Приготовить полезные «успокоительные» вареники Евгений Клопотенко советует с фасолью / Фото: instagram.com/klopotenko, unsplash.com

Вареники – национальное украинское блюдо, которое во время войны с Россией станет не только хорошим подспорьем вашему желудку, но и эмоциональной разгрузкой: пишет кулинарный эксперт Евгений Клопотенко в своем инстаграме. Сам процесс лепки действительно успокаивает, а доступная сейчас и богатая белками фасоль в начинке надолго поможет сохранить чувство сытости.

Я просто хочу, чтобы вы мыслями остановились на час, полепили вареники и перезагрузились. А еще сможете в какой-то момент подумать, что не вы одни лепите вареники,- пишет Евгений Клопотенко в посте,- и что сейчас есть еще украинцы, которые делают так же. Это даст вам чувство единства и силы.

Как готовить: в миску насыпается 360г муки, вбивается одно яйцо, добавляете 180 мл воды. Затем немного соли, чтобы вымешать тесто до состояния "эластичности". Затем нужно оставить тесто "отдохнуть" на 10-15 минут.

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Подавать вареники следует горячими, приправив сверху сливочным маслом
Подавать вареники следует горячими, приправив сверху сливочным маслом / Фото: Depositphotos

Пока тесто настаивается, чистите луковицу, режете мелкими кусочками и обжариваете до золотистого цвета. Добавляете соль, перец, консервированную фасоль (жидкость сливаете) и взбиваете блендером. Важно сбить массу так, чтобы остались маленькие кусочки фасоли. Слепленные вареники кладутся в кипящую воду и варятся 5 минут. Подавать горячими, приправив сливочным маслом.

Также мы писали, как приготовить целебный смузи из сельдерея.

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Еще узнайте, как правильно питаться во время войны – 7 советов диетолога, которые помогут.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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