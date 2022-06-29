Если укусила собака – как оказать помощь и не заболеть бешенством

Случаи бешенства, которое передается через укусы животных, снова зафиксированы в столице. К тому же проблема актуальна не только для Киева: из-за уничтожения русскими оккупантами целых городов и поселков, в Украине множество животных одичали – ведь они остались без хозяев, без корма.
Как не стать жертвой нападения собак, чем опасно бешенство и что делать если вас все-таки покусало животное – рассказал Сергей Супрун, врач высшей категории – доктор общей практики.
Почему собака может напасть на человека
В основном нападают одичавшие, бездомные собаки, которые собираются в стаи. Когда животным нечем питаться и их никто не кормит, собаки могут есть, что угодно. Поэтому при возвращении в свои населенные пункты, которые уже освободили украинские военные, будьте внимательны и осторожны при возможных встречах с бродячими собаками.
Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя при встрече со стаей бродячих собак:
- по возможности, обходить места их обитания
- не ходить в одиночку, передвигаться группами
- быть одетым в одежду, которая закрывает как можно больше участков тела (куртка, штаны, кроссовки)
- при себе иметь средства защиты, которыми вы себя наверняка могли бы защититься.
Если собака напала, что делать, чтобы она не укусила?
Во-первых, запомните, чего делать не нужно:
- не пытайтесь убегать. Если вы едите на велосипеде или самокате, необходимо остановится
- не делайте резких движений
- не поворачивайтесь к ним спиной
- не нужно их "задабривать" пищей.
Собаки могут расценить этот ваш жест, как благодарность за их лай и агрессивное поведение. И если вдруг вам еще придется встретится с этой же стаей и при себе не окажется для них еды, животные могут быть более агрессивны и опасны для вас.
В случае предполагаемого нападения нужно: стать спиной к какому либо объекту (забор, стена, дерево и т.д.). Можно зайти в водоем, в воде собаки не смогут напасть или взобраться на забор, дерево и начать защищать себя всеми имеющими средствами.
В особо крайнем случае – для эффективной защиты вам нужно из стаи выделить вожака и оказывать на него физическое воздействие. Зовите людей к себе на помощь, привлекайте их внимание.
Что делать, если собака все-таки укусила
Первая помощь после укосов собак заключается в интенсивном промывании поврежденных участков тела мыльным раствором воды. Если рана довольно глубокая, то следует обработать ее края антисептиком и наложить повязку. Старайтесь по возможности использовать стерильный аптечный бинт или специальные готовые повязки, которые продаются в аптеках.
Помните, что собаки и любые бродячие животные через слюну могут заразить человека смертельной болезнью – бешенством. По данным ВООЗ, до 99% случаев бешенства у людей вызваны именно укусами собак. Поэтому после обработки ран от укусов, вам обязательно необходимо обратиться в лечебное учреждение, где окажут медицинскую помощь.
Если вас покусает больное бешенством животное и вы проигнорируете обращение в клинику или травмпункт, то увы, спасти жизнь не получится. Без своевременного введения антирабической вакцины бешенство приводит к смерти.
Также важно делать прививки от бешенства своим домашним питомцам, чтобы защитить и их, и себя. Вакцинирование домашних животных помогает сформировать стадный иммунитет против бешенства. И на сегодня это единственный реальный способом прервать цикл передачи инфекции между животными и людьми.
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