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Еще одна причина полюбить чечевицу – чем полезны бобовые каши

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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18 февраля, 16:00
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Чечевица полезна для кожи, пищеварения, еще эта каша обладает низким гликемическим индексом. Что делает чечевицу отличным блюдом для диабетиков и тех, кто худеет
Полезна при похудении, диабете и не только - весомая причина полюбить чечевицу, а еще полезны бобовые каши для кожи, волос и пищеварения
Полезна при похудении, диабете и не только - весомая причина полюбить чечевицу, а еще полезны бобовые каши для кожи, волос и пищеварения / Фото: freepik.com

Полезны бобовые каши, особенно чечевица не только свои составом витаминов и микроэлементов. Чечевица – одно из главных блюд в меню людей, которые следят за свои весом, а также при диабете второго типа. Потребление бобовых благотворно влияет на уровень глюкозы и инсулина в крови, пишет журнал Nutrients.

Чем полезна чечевица при диабете и похудении?

Чечевица – популярный продукт, который включают в диетическое меню для борьбы с повышенным аппетитом, лишним весом и диабетом. Потребление чечевицы, в частности, постоянно снижает острую реакцию глюкозы в крови и инсулина, по сравнению с другими крахмалистыми контрольными продуктами, отмечается в исследовании.

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Для похудения пользу чечевицы легко объяснить тем, что в ней много клетчатки, легко расщепляемого белка и мало – вредного жира
Для похудения пользу чечевицы легко объяснить тем, что в ней много клетчатки, легко расщепляемого белка и мало – вредного жира / Фото: istockphoto.com

Регулярное включение в меню именно зеленой чечевицы даже в небольшом размере (порции в 100 грамм) помогает при диабете второго типа удерживать гликемический контроль. Для похудения пользу чечевицы легко объяснить тем, что в этой "крупе" содержится много клетчатки, легко расщепляемого белка и мало – вредного жира. А еще чечевица дает чувство длительной сытости.

Какие витамины и микроэлементы есть в чечевице?

Чечевица богата железом, йодом, кальцием, аминокислотами, витаминами Е, РР, В и А. За счет содержание этих веществ, чечевица способна улучшать состояние волос и кожи, положительно влияет на иммунитет, пищеварение, мочеполовую систему, обменные процессы.

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Но есть у нее и минус, как и все бобовые, чечевица не рекомендована при склонности к газообразованию в кишечнике. Иначе высок риск возникновения кишечных колик.

Также вам может быть интересно, как еще можно готовить чечевицу, читайте " Что приготовить из чечевицы: рецепты простых и вкусных блюд".

А еще ранее мы писали про диетический чечевичный суп от Аниты Луценко, узнайте его рецепт.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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