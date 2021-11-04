Еще один плюс в пользу кофе – от каких видов рака защищает напиток

Кофе снижает риски развития ряда онкологических болезней. Еще этот напиток вместе с физнагрузками помогает добиться еще большего эффекта в профилактике рака

Кофе защищает сразу от нескольких видов рака, особенно эффективно это действует совместно с гимнастикой / Фото: freepik.com

Потребление кофе снижает риски рака желудка, печени, толстой кишки, груди и рака щитовидной железы у взрослых. К такому выводу пришла группа корейских исследователей: результатами своей работы медики поделились в медицинском журнале Nutrients.

Почему именно кофе полезен и защищает от рака?

Кофе богат полифенолами, таких как кофеин, кофейная кислота и хлорогеновые кислоты, а эти вещества обладают антиоксидантным, противовоспалительным и антиангиогенным действием. Именно окислительный стресс часто становится причиной развития различных повреждений в тканях и клетках человека, в том числе способствует образованию опухолей.

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Чашка эспрессо содержит примерно 90 мг кофеина, а взрослому в день можно до 400 мг напитка / Фото: depositphotos.com

Другое перекрестное исследование продемонстрировало положительную связь употребления кофе с физическими упражнениями, то есть еще большего эффекта в профилактике рака можно добиться, если ежедневно пить кофе плюс делать гимнастику или заниматься другой физической активностью.

Физические упражнения снижали риск развития рака толстой кишки, рака молочной железы и рака эндометрия. В комплексе противовоспалительных и антираковых свойств кофе большего эффекта в борьбе с раком в ходе исследования удалось достичь в той группе добровольцев, в которой люди были активны физически и употребляли кофе.

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А сколько кофе можно пить в день и кому он противопоказан?

Европейское агентство безопасности пищевых продуктов (EFSA) отмечает, что:

взрослому человеку соответствует норма кофеина – 400 мг/сутки,

подростку до 16 лет – менее 100 мг/сутки либо по формуле 3 мг на 1 кг веса.

Детям кофе пить не стоит. Диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель "Диет-центра здорового питания доктора Куща" Александр Кущ советует учитывать тот факт, что в разных сортах кофе содержится разное количество кофеина. Самый мягкий из сортов кофе – арабика (в нем содержится кофеина не более 5%), а самый крепкий – робуста.

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

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Для примера, чашка эспрессо содержит примерно 90 мг кофеина, а вообще изучайте упаковку к кофе боле внимательно, на ней можно прочесть более точную информацию. Не стоит пить много кофе, если вы находитесь в сильном стрессе, тревожном состоянии, иначе тревожность может усилиться еще больше.

Другим же людям беспокоиться не о чем. А еще важный момент, кофе не приводит к раннему старению, как думают некоторые. Насколько молодо человек выглядит, зависит от генетики, образа жизни, общих показателей здоровья, питания, отдыха, вредных привычек и т.д. но никак не от кофе.

Также ранее мы писали, почему вредно пить кофе натощак.