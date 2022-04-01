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Эмоциональное переедание – как перестать заедать стресс, 8 советов гастроэнтеролога

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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1 апреля, 15:00
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На фоне стресса мы начинаем есть лишнее: это не только ведет к лишнему весу, а еще способствует обострению хронических недугов. Как с этим справляться – в статье
Эмоциональное переедание губительно для пищеварительных органов поэтому важно перестать заедать стресс
Эмоциональное переедание губительно для пищеварительных органов поэтому важно перестать заедать стресс / Фото: freepik.com

Эмоциональное переедание – это состояние, которое возникает на фоне тревог и стресса. А сейчас миллионы украинцев стрессуют из-за войны с Россией. Поэтому сейчас именно заедание стресса часто становится причиной того, что обостряются гастроэнтерологические болезни. Почему стоит постараться перестать заедать стресс и как с этим справиться – рассказала гастроэнтеролог Евгения Белинская.

Евгения Белинская
Евгения Белинская / Фото: пресс-служба

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Почему вредно заедать стресс

Пища для нас – источник энергии, в нормальных условиях жизни. А когда она превращается в таблетку от стресса, наша пищеварительная система страдает от дополнительной нагрузки. Вспомните, что наши пищеварительные органы и так не в восторге от избытка гормонов стресса.

В итоге наибольший "удар" на себя примут желчный пузырь и поджелудочная железа,- говорит Евгения Белинская,- поэтому советую пациентам, имеющим хронические заболевания этих органов быть особенно внимательными к тому, что они едят и в каком количестве – то есть следить за своим пищевым поведением.

Как же перестать заедать стресс

Избежать эмоционального переедания помогут простые, но действенные советы:

  1. старайтесь не пропускать основные приемы пищи
  2. если вы работаете удаленно – то не стоит работать на кухне, переместитесь в другую комнату, где у вас не будет дополнительных напоминаний о еде
  3. останавливайте себя, если идете в холодильник, потому что чувствуете тревогу, грусть или страх. Эмоции продолжаются дольше, чем находится кусочек пищи в полости рта
  4. поймите, что эмоции все равно нужно пережить, чтобы двигаться дальше.

Лучший эффект в плане избавления от стресса вы получите от общения с единомышленниками, а не от поглощения продуктов
Лучший эффект в плане избавления от стресса вы получите от общения с единомышленниками, а не от поглощения продуктов / Фото: Unsplash

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Более быстрый и качественный эффект в плане избавления от стресса вы получите от общения с единомышленниками, в группах психологической помощи и т.д., чем от разорения запасов провианта.

А что делать, если переели и начались проблемы с пищеварением?

Если переели и каждый последующий прием пищи сопровождается ощущением распирания, вздутием живота, отрыжкой, расстройствами стула и тому подобное, постарайтесь:

  1. перейти на "щадящий" режим питания, исключите из рациона жареное, жирное, полуфабрикаты, молоко, кофе;
  2. можно добавить ферментные препараты на каждый прием пищи (если есть в аптечке);
  3. при ощущении дискомфорта подойдут спазмолитики на основе мебеверина.
  4. Если ваше состояние после этого остается за 2-3 дня без изменений или ухудшается, то ищите терапевта/семейного врача или гастроэнтеролога.

Отмечаю, любые рекомендации, касающиеся приема медикаментов, актуальны только при отсутствии возможности обратиться за медицинской помощью, – подводит итог Евгения Белинская.

Также узнайте, почему при стрессе тянет на сладкое и что советует терапевт.

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А еще полезно будет узнать, зачем пить кефир ежедневно и что советует диетолог.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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