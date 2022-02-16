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Экспресс-тест на коронавирус или ПЦР – чему верить, рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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16 февраля, 06:00
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Если экспресс-тест на ковид оказался позитивным, а сделанный тут же ПЦР – нет, это не значит, что человек здоров. Евгений Комаровский объяснил, почему так бывает

Можно ли верить экспресс-тестам на ковид или все таки ПЦР-тест – эффективнее? К популярному педиатру Евгению Комаровскому обратились с вопросом, почему человек сделал экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, он оказался позитивным.

А на следующий день он же сделал ПЦР-тест, и результат оказался негативным. Почему так может быть, кандидат медицинских наук ответил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Если первый результат позитивный, то это правильный результат, – говорит кандидат медицинских наук, – а вот отрицательный ПЦР-тест после позитивного экспресс-теста может быть результатом того, что у вас неудачно взяли мазок, то есть недостаточно эффективно поцарапали носоглотку.

Если результат экспресс-теста на ковид позитивный, то скорее всего он верный и человек заразился коронавирусом
Если результат экспресс-теста на ковид позитивный, то скорее всего он верный и человек заразился коронавирусом / Фото: unsplash.com

Чтобы обнаружить вирус с помощью стандартного ПЦР-теста, нужно хорошенько и достаточно глубоко "приложиться" к слизистой оболочке носоглотки, и это довольно болезненно, отмечает Евгений Комаровский. Очень часто лаборанты этого не делают, в результате человек получает ложные данные, то есть будучи инфицированным, тест может оказаться негативным.

Отрицательный ПЦР-тест у человека, который действительно на этот момент болен ковидом – это часто не дефект самого теста, а дефект системы, которая проводит сбор материалов для анализа, – подытожил Евгений Комаровский.

Также ранее мы писали, почему несмотря на рост заболеваемости ковидом, нет ограничений, читайте "Опасно ли отменять карантин, когда омикрон наступает".

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А еще вам может быть интересно, зачем делать прививку, если все рано можно заболеть ковидом, читайте "Почему вакцинация важна, хотя привитые от ковида болеют тоже".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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