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Дышать над картошкой при ковиде и ОРВИ – почему это плохая идея

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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21 февраля, 09:50
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Лечение ковида или простуды в домашних условиях паром не только не поможет, но и может навредить. Почему не стоит делать такие домашние ингаляции – в материале
Дышать над картошкой при ковиде и ОРВИ – неэффективно в плане лечения и горячий пар может навредить
Дышать над картошкой при ковиде и ОРВИ – неэффективно в плане лечения и горячий пар может навредить / Фото: istockphoto.com

Домашние ингаляции не помогут снять воспаление, а наоборот – только усилят. А вот ожог кожи и слизистой носоглотки можно получить легко. Почему не стоит использовать домашние ингаляции и как лучше лечить ОРВИ – рассказали в МОЗ Украины.

Так эффективна ингаляция против вирусов или нет?

Народный метод лечения простуды, ОРВИ а сейчас – ковида паром действительна может облегчить симптомы, но вреда от такой процедуры больше, чем пользы. Горячий пар не поможет снять воспалительный процесс, а наоборот, только усилит его. В итоге воспалительный процесс может распространиться на соседние здоровые ткани и вызвать гайморит, отит, лимфаденит и т.д.

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Горячий пар не поможет снять воспалительный процесс при ОРВИ или ковиде, а наоборот, только усилит его
Горячий пар не поможет снять воспалительный процесс при ОРВИ или ковиде, а наоборот, только усилит его / Фото: istockphoto.com

А еще ингаляции над паром могут закончиться ожогами кожи, слизистой оболочки носоглотки, дыхательных путей. Особенно опасна эта процедура для малышей, который могут не только ожечься паром, но еще перевернуть на себя кипяток. Не стоит лечиться горячим паром при высокой температуре тела, это может еще больше "подстегнуть" температуру и усилить отечность слизистой оболочки носоглотки.

Как лечить простуду или ОРВи ингаляциями?

Чтобы вылечить и облегчить симптомы при ОРВИ нужно пользоваться увлажнителем воздуха, а не экспериментировать с "ингаляциями" над картошкой и т.д. И то только при условии, что в вашем доме воздух сухой.

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Для безопасных ингаляций при лечении ОРВИ используют специальные приборы – небулайзеры и ингаляторы
Для безопасных ингаляций при лечении ОРВИ используют специальные приборы – небулайзеры и ингаляторы / Фото: freepik.com

Для безопасных ингаляций используют специальные приборы – небулайзеры и ингаляторы. Но прежде чем пользоваться таким ингалятором, проконсультируйтесь со своим семейным врачом, не занимайтесь самолечением.

Также мы ранее писали, когда нужны антибиотики при лечении ковида, читайте: "Можно ли лечить ковид антибиотиками".

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А еще вам может быть интересно, как понять, что заболели пневмонией, читайте: "Кашель, одышка и температура – всегда ли эти симптомы говорят о пневмонии".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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