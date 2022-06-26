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У Путина энурез: в соцсетях обсуждают новый диагноз диктатора

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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26 июня, 11:00
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Энурез – то есть недержание мочи, такой якобы была реакция главы северного "соседа" Владимира Путина на ритуал черных магов. Откуда такая информация – в статье
Черные маги должны были вернуть Путину здоровье, но к президенту РФ вернулся энурез
Черные маги должны были вернуть Путину здоровье, но к президенту РФ вернулся энурез / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Президент РФ, инициировавший войну и напавший на Украину, собрал уже целый букет болезней - похоже, диктатора наконец настигает карма?
Так, психиатрический диагноз бункерного деда, как окрестили Путина в украинских медиа, давно не вызывает сомнений у специалистов. Также некоторые СМИ допускали, что у диктатора рак.

После появления в Сети информации, что у Путина недержание мочи, личные врачи диктатора объяснили, что он в последнее время перенервничал
После появления в Сети информации, что у Путина недержание мочи, личные врачи диктатора объяснили, что он в последнее время перенервничал / Фото: Коллаж: Сегодня

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На этот раз телеграм-канал GeneralSVR(reserv) распространил информацию, что на днях администрация президента РФ организовала черный ритуал для Путина. Прибывшие к диктатору черные маги со всей Москвы провели обряд, который должен был вернуть удачу и здоровье. Вместо этого Путина настигло ночное недержание мочи.

Якобы, такое случалось с бункерным дедом и раньше, но только благодаря постоянному лечению и временному улучшению здоровья удалось прекратить энурез. Сейчас же появилась информация, что Путину стало хуже, поэтому он обмочился во сне.

Личные врачи диктатора объясняют это тем, что Путин последнее время перенервничал. Насколько правдив этот диагноз Путина – доподлинно пока неизвестно.

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Также мы ранее писали, что экстрасенс назвал месяц смерти Путина – расклад Таро (видео).

А еще вам будет интересно узнать, чем болен Лукашенко – врачи назвали диагноз.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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