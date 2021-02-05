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Должны знать все! 5 правил по уходу за кожей рук и лица зимой

Сегодня, 13:19

Зима – это большой стресс для нашей кожи

Холодное время и минус за окном сильно сказываются на коже. Особенно сейчас, когда лицо покрыто испарениями от дыхания через маску. Это дополнительно травмирует кожу в морозы. Как уберечь лицо и руки и как носить маску на улице, чтобы не навредить им, рассказала "Сегодня" дерматолог-косметолог Светлана Лысенко.

Сюжет Татьяны Лазарчук, Максима Савченко и Валерия Рябченко
Видео: Сегодня

Зима – это большой стресс для нашей кожи лица и рук. Здесь могут быть и покраснение и раздражение и обостриться хронические заболевания кожи. Впрочем выход всегда есть. Ни в коем случае не пренебрегать уходом в холодное время, советуют дерматологи и косметологи, ведь холод вымораживает из верхних слоев влагу и таким образом мы подвергаем нашу кожу помимо стрессового еще и механическому воздействию.

Как правильно ухаживать за кожей зимой: 5 правил

Домашние маски хорошо ухаживают за кожей
Домашние маски хорошо ухаживают за кожей
Фото: freepik.com

Чтобы кожа как можно лучше пережила зиму, специалисты называют пять основных правил по уходу:

  • в зимний период мы наносим крем не позже чем за 40 минут до выхода на улицу.
  • меняем крем местами: увлажняющий мы наносим на ночь, а питательный и защитный – с утра.
  • уберечь лицо помогут посещение косметолога. В салоне лучше заказать восстанавливающие и витаминные маски. К примеру, гиалуроновая маска создаст депо влаги, увлажнит и успокоит вашу кожу, говорит дерматолог. Стоит такая процедура около 300 гривен.
  • помочь коже можно и дома. В качестве питательных масок можно использовать молочные продукты – сметана, кефир. Также можно использовать яйцо и жиры растительного происхождения, советует дерматолог.
  • будьте осторожнее с ношением масок на улице! Под ней образуется конденсат, который предательски увлажняет лицо. А это дополнительный риск обморожения. Поэтому снимать маску желательно только в помещении.

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Источник: Сегодня
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