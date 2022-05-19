Доктор Комаровский рассказал о важном элементе психологической поддержки во время войны

В городах, куда летят российские бомбы, украинцы разбивают клумбы и высаживают цветы. Это важнейший элемент психологической поддержки, отмечает Евгений Комаровский

Убирать мусор, сажать цветы, несмотря на обстрелы - сейчас важный элемент психологической поддержки друг для друга / Фото: freepik.com, 2day.kh.ua

Во многих городах Украины стали расчищать клумбы и высаживать цветы. Разве сейчас, когда идет война, нам крайне необходимо – заниматься внешней красотой? Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский объяснил, почему психологически нам это очень важно делать.

Когда идет война, нам крайне необходимо заниматься внешней красотой, сажать цветы, проводить субботники: это сближает / Фото: Информатор

Реклама

Каждое утро мы просыпаемся и ждем хороших новостей. Прожить хотя бы один день, когда кругом тихо, – это уже счастье.

Сейчас горизонт планирования у нас – максимум неделя. Он очень короткий. Мы в принципе не знаем, что с нами будет, – сказал Евгений Комаровский в интервью каналу "Украина". – Причем это не зависит от местонахождения. Мы все живем сегодняшним днем.

Кандидат медицинских наук объяснил, что там, где люди ежедневно рискуют, отсутствует необходимость выяснять отношения, делить имущество, думать, кто из нас круче.

У нас общая цель – уцелеть и дождаться победы. Это делает нас очень близкими по отношению друг к другу, – сказал эксперт программы "Ранок з Україною". – Мы практически превратились в семью. Общий враг укрепляет союз как никто другой.



В непростое для нас время мы не только защищаем страну, но и расчищаем родные места от вражеской техники, осколков, битых кирпичей и прочего мусора. В городах Украины, куда агрессор продолжает скидывать бомбы, украинцы все равно разбивают клумбы и высаживают цветы.

Реклама

Когда мы садим цветы, убираем осколки или расчищаем тротуар, на который упали камни с разбомбленного дома, то мы работаем на будущее, – объяснил врач. – Мы подчеркиваем всем, что оно у нас есть. Мы расширяем горизонт планирования. И это важнейший элемент психологической поддержки людей.

В родном городе гостя программы "Зірковий шлях" вовсю кипит работа. По словам Евгения Комаровского, его земляки всегда гордились тем, какой чистый Харьков. Поэтому то, что харьковчане сейчас делают, когда он практически разрушен, – это реальный подвиг.

Война продолжается, но у каждого человека есть какое-то внутреннее ощущение, когда именно она закончится / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война продолжается, но у каждого человека есть какое-то внутреннее ощущение, когда именно она закончится. Эксперт канала "Украина" поделился своим предположением.

Реклама

У меня 15 октября день рождения. Я почти уверен, что в это время у себя во дворе в Харькове я буду жарить с друзьями шашлык, – сказал Евгений Комаровский.

Больше видео на YouTube-канале "Зірковий шлях". Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также доктор Комаровский рассказал, как отличить ангину от инфекционного мононуклеоза.