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Доктор Комаровский рассказал о "синдроме бабушки" – как признать пользу современного ухода за детьми

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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23 мая, 07:00
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Технологии ухода за детьми в 21 веке принципиальнейшим образом изменились. Поэтому бабушкам пора престать навязывать устаревшие методы своим детям

Современный уход за детьми значительно упрощает жизнь родителям и приносит в жизнь малышей больше комфорта. Почему же многие бабушки до сих пор критикую своих дочерей в уходе за внуками?

Если в доме подгузники, то мама может не стирать с утра до ночи, отдыхать и больше времени уделять малышу
Если в доме подгузники, то мама может не стирать с утра до ночи, отдыхать и больше времени уделять малышу / Фото: freepik.com

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И почему отказываются признать пользу в том числе для здоровья малышей современного подхода? Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский отмечает, что дело в так называемой "жажде мести" старшего поколения.

Женщина, ухаживающая за младенцем скажем в 1990 году делала то ж самое, что женщина в 1950 и даже 1900. Но за последние 20-30 лет произошла революция в уходе за детьми, говорит Евгений Комаровский,- Это и подгузники "памперсы", и огромный выбор детского питания, и новые средства по уходу за ребенком, технологии, как путешествовать с маленькими детьми, то есть масса всего, чтобы упростить жизнь и мамам, и самими малышам.

Казалось бы, что проще: если в доме подгузники, то мама может не стирать с утра до ночи, почему же бабушка против? Тоже самое – про детское питание, которое подобрано с учетом возрастных особенностей малышей. Но бабушки все равно "лучше знают", что ребенку нужны именно продукты с рынка.

Обращаясь к таким бабушкам, говорю, что они навязывают страдание, которое им самим пришлось пережить,- говорит доктор Комаровский,- современные мамы спят ночами, пока дети в подгузниках, стирают в стиральных машинах, не готовят с утра до ночи. И это нормально.

Потому что современные технологии дают возможность родителям не тратит время на стирки/уборки, а заниматься непосредственно развитием детей. Жажда мести старшего поколения породила мифы про то что якобы мужские яички под подгузниками перегреваются, поэтому памперсы вредны. И не только эти мифы.

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Бабушка 21 века, то есть современная бабушка должна учиться быть счастливой самой, заниматься собой и своим дедушкой, и радоваться за детей, которые имеют благодаря современным технологиям кучу времени, чтобы заниматься непосредственно детьми, а не бытом,- подвел итог кандидат медицинских наук.

Также доктор Комаровский рассказал, как отличить ангину от инфекционного мононуклеоза.

А еще ранее известный педиатр объяснил, как правильно общаться с детьми-беженцами, чтобы помочь им быстро адаптироваться.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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