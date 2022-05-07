Доктор Комаровский рассказал, как война отразится на психике детей

Евгений Комаровский говорит, что если родители в депрессии из-за войны, то дети находятся в этой же парадигме. Поэтому сначала нужно привести в норму родителей

Как именно война отразится на психике детей, зависит от их родителей, считает Евгений Комаровский / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Дети вместе со взрослыми переживают военные действия в Украине. Поэтому вполне понятно беспокойство родителей: "Чем грозит то, что сейчас происходит, моему ребенку в будущем?" Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский объяснил, от чего зависит эмоциональное состояние ребенка.



Все дети по-разному переживают войну в Украине. Одни сутками сидят в бомбоубежище, другие живут в более безопасном месте, но все равно каждый день слышат сирену, третьи выехали с мамой за рубеж, четвертые потеряли родных и свой дом…

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Важно учитывать длительность воздействия стрессового фактора на ребенка, тогда ему будет легче пережить войну / Фото: Коллаж: Сегодня

По словам доктора Комаровского, каждая история индивидуальна, однако очень важно учитывать длительность воздействия стрессового фактора на ребенка. Если рядом постоянно рыдающая мама, то что можно говорить об эмоциональном состоянии ребенка? Хорошо, если он ходит в детсад или в школу и общается с теми детьми, которые не знают об ужасах войны. Врач-педиатр высшей категории объяснил, что в таких условиях ребенок выходит за пределы мира, где ведутся боевые действия.

Но насколько бы серьезной ни была ситуация, поведение детей всегда связано с поведением взрослых, которые их окружают, – сказал Евгений Комаровский. – Если родители травмированы, находятся в депрессии, если их жизнь – это только телевизор и новости о войне, то дети находятся в этой же парадигме и не могут из нее выйти.

По словам эксперта программы "Ранок з Україною", ситуация с детьми на войне не уникальна, мир уже много раз сталкивался с подобными проблемами. И в современной педагогике и психологии есть протоколы помощи таким детям.

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Я понимаю, что после войны буду обязан учить родителей, как привести детей в норму, – пояснил эксперт. – Другой вопрос, что сначала нужно привести в норму маму и папу этих детей.

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