Доктор Комаровский рассказал, как узнать, какие прививки делали вам в детстве и почему это важно

Прививку от столбняка делают каждые 10 лет, а непривиые от коклюша взрослые – смертельная угроза для младенца. Зачем знать про антитела, ответил доктор Комаровский

Если вы не знаете, какие прививки вам делали в детстве и насколько сейчас вы защищены от той или иной инфекции – сдайте специальный анализ крови. Особенно это важно для будущих мам, почему – кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский рассказал в студии программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканале "Украина 24".

В 16 лет нам, школьникам, сделали вакцину АДС – это защита от дифтерии и столбняка, но действует такая защита только 10 лет", – говорит доктор Комаровский, – затем нужно пройти ревакцинацию, то есть привиться повторно. Проблема в том, что раньше (да и сейчас) многие родители покупали своим детям справки о том, что они привиты. И, когда эти дети выросли, они не знают, защищены ли от серьезных инфекционных болезней по-настоящему или нет.

Узнать, есть ли у вас иммунитет к возбудителям той же дифтерии или столбняка не так и сложно: нужно обратиться в любую диагностическую лабораторию и сдать анализ крови на антитела Ig G.

Реклама

Будущую маму на третьем триместре беременности, если она не привита ранее, вакцинируют, чтобы малыш получил антитела к коклюшу / Фото: Коллаж: Сегодня

Особенно важно знать, была ли проведена специфическая профилактика (то есть вакцинация) от таких болезней, как корь и краснуха будущим мамам. То есть, если вы планируете стать родителями, то перед тем, как забеременеть, проверьте свой уровень антител к этим серьезным детским болезням.

Еще одно смертельно опасное детское заболевание – коклюш, особенно важно защитить от него малышей первого года жизни. – говорит доктор Комаровский,- у нас коклюш практически не диагностируется, на сильно кашляющих детей старше года, а тем более подростков, внимания не обращают. В то время, как во всем цивилизованном мире применяется стратегия кокона.

А чем опасен коклюш для детей и зачем вакцина взрослым?

Стратегия "кокона" – это способ защиты младенцев, которые пока что слишком малы для вакцинирования. Это происходит путем снижения риска инфицирования за счет организации вакцинации родителей и ближайших родственников, которые, скорее всего, могут быть источником инфекции. Поскольку для детей 1-го года жизни коклюш смертельно опасен, ребенок просто может перестать дышать.

Реклама

Все взрослые в доме, где есть малыш возрастом до 1 года должны быть привиты, – говорит доктор Комаровский,- кроме того – будущую маму на третьем триместре беременности, если она не была привита ранее, вакцинируют, чтобы будущий малыш получил антитела к коклюшу.

Также ранее мы писали, опасно ли сочетание коронавируса и гриппа.