Доктор Комаровский рассказал, как отличить ангину от инфекционного мононуклеоза

Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский объяснил, в чем главная особенность двух распространенных заболеваний.
Когда болит горло, практически 90% людей считают, что это ангина. Но так ли это на самом деле, если у ребенка еще и заложен нос, а также появилась сыпь на теле? Возможно, что в таком случае родители ошиблись с диагнозом? Врач-педиатр высшей категории объяснил, на что указывают вышеописанные симптомы.
Главная особенность ангины – в носу сухо. То есть если нет насморка, но зато появляется очень интенсивная боль в горле – у ребенка ангина, – подчеркнул доктор Комаровский. – При этом заболевании мороженое уменьшает боль в горле и облегчает состояние, так как воздействие холодом на миндалины – это своего рода местная "анестезия".
А если у ребенка заложен нос, болит горло и при этом появилась сыпь?
Одно из самых распространенных детских заболеваний – инфекционный мононуклеоз, – сказал кандидат медицинских наук. – Первые несколько дней ребенку очень плохо, но болезнь всегда проходит сама. Все, что надо делать: пить много жидкости, промывать нос, иногда принимать жаропонижающие средства.
Эксперт программы "Ранок з Україною" объяснил, что один из типичных симптомов инфекционного мононуклеоза – это воспаление горла, увеличение миндалин и заложенный нос с храпом.
Уникальная особенность инфекционного мононуклеоза состоит в том, что если человеку с этим заболеванием назначить антибиотик "Ампициллин" или "Амоксициллин", то на теле появится сыпь, – прокомментировал влияние антибиотика на вирус врач-педиатр.
Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".
Также доктор Комаровский рассказал, как остановить кровь из носа в бомбоубежище.