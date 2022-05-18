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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский рассказал, как отличить ангину от инфекционного мононуклеоза

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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18 мая, 07:00
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Есть если нет насморка, но появляется интенсивная боль в горле – это ангина, отмечает Комаровский. А увеличение миндалин и заложенный нос с храпом – мононуклеоз
Отличить ангину от инфекционного мононуклеоза наверняка поможет врач
Отличить ангину от инфекционного мононуклеоза наверняка поможет врач / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", доктор Комаровский объяснил, в чем главная особенность двух распространенных заболеваний.

Если у ребенка не только болит горло, а еще и заложен нос, а также появилась сыпь на теле, то это может быть мононуклеоз, а не ангина
Если у ребенка не только болит горло, а еще и заложен нос, а также появилась сыпь на теле, то это может быть мононуклеоз, а не ангина / Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

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Когда болит горло, практически 90% людей считают, что это ангина. Но так ли это на самом деле, если у ребенка еще и заложен нос, а также появилась сыпь на теле? Возможно, что в таком случае родители ошиблись с диагнозом? Врач-педиатр высшей категории объяснил, на что указывают вышеописанные симптомы.

Главная особенность ангины – в носу сухо. То есть если нет насморка, но зато появляется очень интенсивная боль в горле – у ребенка ангина, – подчеркнул доктор Комаровский. – При этом заболевании мороженое уменьшает боль в горле и облегчает состояние, так как воздействие холодом на миндалины – это своего рода местная "анестезия".

А если у ребенка заложен нос, болит горло и при этом появилась сыпь?

Одно из самых распространенных детских заболеваний – инфекционный мононуклеоз, – сказал кандидат медицинских наук. – Первые несколько дней ребенку очень плохо, но болезнь всегда проходит сама. Все, что надо делать: пить много жидкости, промывать нос, иногда принимать жаропонижающие средства.

Эксперт программы "Ранок з Україною" объяснил, что один из типичных симптомов инфекционного мононуклеоза – это воспаление горла, увеличение миндалин и заложенный нос с храпом.

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Уникальная особенность инфекционного мононуклеоза состоит в том, что если человеку с этим заболеванием назначить антибиотик "Ампициллин" или "Амоксициллин", то на теле появится сыпь, – прокомментировал влияние антибиотика на вирус врач-педиатр.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

Также доктор Комаровский рассказал, как остановить кровь из носа в бомбоубежище.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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