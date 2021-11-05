Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Книги осени

Тренды TikTok

Insta Travel

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский рассказал, есть ли угроза полиомиелита для детей в Украине

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
5 ноября, 08:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Полиомиелит наступает, родители бьют тревогу – действительно ли есть повод переживать за здоровье детей в Украине, ответил Евгений Комаровский

После случая, когда в прошлом месяце не вакцинированный малыш из Ровенской области заболел полиомиелитом и остался парализованным, родителей волнует вопрос – какова на самом деле ситуация с данной инфекционной болезнью в Украине.

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский рассказал в студии программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканале "Украина 24", как защитить детей от полиомиелита.

Реклама

Действительно, в стране есть подтвержденные случаи заболеваемости полиомиелитом среди детей, – говорит доктор Комаровский,- естественно, родители переживают и спрашивают, действительно ли под угрозой все дети в возрасте до 5 лет. Но если ваш ребенок вакцинирован против полиомиелита, то никакой угрозы для него нет.

Напомним, что Минздрав Украины призвал всех родителей, чьи дети не привиты против полиомиелита, наверстать прививки. В октябре 2021 года полиомиелит стал причиной паралича у невакцинированного полуторагодовалого ребенка в Ровенской области. В семье, где воспитываются 10 детей, семеро из них заболели полиомиелитом. Родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям.

Вакцин против полиомиелита два типа, в инъекциях и каплях, которые капают детям в рот
Вакцин против полиомиелита два типа, в инъекциях и каплях, которые капают детям в рот / Фото: Коллаж: Сегодня

Евгений Комаровский отметил, что вообще в Украине большая проблема – это купленные документы о вакцинации детей, и не только от полиомиелита. Тенденции покупать справки появились еще 20 лет назад, увы родители продолжают так поступать до сих пор. Да, врачи получали копейки и старались заработать на чем могли. Но это никак не защитит ваших детей.

Реклама

Ситуация с инфекционными болезнями серьезная, и во всем цивилизованном мире медицина направлена на профилактику таких заболеваний – то есть вакцинацию,- сказал Евгений Комаровский,- и если вы выросли, и не знаете наверняка, есть ли у вас прививки или ваша мама когда-то купила справку о вакцинации, и хотите быть защищены, то пойдите и сдайте анализы на сдать анализ крови на антитела Ig G в любой диагностической лаборатории.

Также ранее мы писали, зачем знать, все ли детские прививки у вас есть.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Избавиться от зависимости скупать все
Я - заядлый шопоголик! Помогайте
Лайфхак дня
Как создать уют в доме с помощью освещения
Хакнуть
Тест редакции
4 средства корейской косметики по уходу за кожей и волосами
Надо брать?
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Личный опыт
Лондон VS Киев: где лучше английский завтрак
Честный отзыв
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 ноября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Опрос
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять