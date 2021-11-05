Доктор Комаровский рассказал, есть ли угроза полиомиелита для детей в Украине

Полиомиелит наступает, родители бьют тревогу – действительно ли есть повод переживать за здоровье детей в Украине, ответил Евгений Комаровский

После случая, когда в прошлом месяце не вакцинированный малыш из Ровенской области заболел полиомиелитом и остался парализованным, родителей волнует вопрос – какова на самом деле ситуация с данной инфекционной болезнью в Украине.

Кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский рассказал в студии программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканале "Украина 24", как защитить детей от полиомиелита.

Реклама

Действительно, в стране есть подтвержденные случаи заболеваемости полиомиелитом среди детей, – говорит доктор Комаровский,- естественно, родители переживают и спрашивают, действительно ли под угрозой все дети в возрасте до 5 лет. Но если ваш ребенок вакцинирован против полиомиелита, то никакой угрозы для него нет.

Напомним, что Минздрав Украины призвал всех родителей, чьи дети не привиты против полиомиелита, наверстать прививки. В октябре 2021 года полиомиелит стал причиной паралича у невакцинированного полуторагодовалого ребенка в Ровенской области. В семье, где воспитываются 10 детей, семеро из них заболели полиомиелитом. Родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям.

Вакцин против полиомиелита два типа, в инъекциях и каплях, которые капают детям в рот / Фото: Коллаж: Сегодня

Евгений Комаровский отметил, что вообще в Украине большая проблема – это купленные документы о вакцинации детей, и не только от полиомиелита. Тенденции покупать справки появились еще 20 лет назад, увы родители продолжают так поступать до сих пор. Да, врачи получали копейки и старались заработать на чем могли. Но это никак не защитит ваших детей.

Реклама

Ситуация с инфекционными болезнями серьезная, и во всем цивилизованном мире медицина направлена на профилактику таких заболеваний – то есть вакцинацию,- сказал Евгений Комаровский,- и если вы выросли, и не знаете наверняка, есть ли у вас прививки или ваша мама когда-то купила справку о вакцинации, и хотите быть защищены, то пойдите и сдайте анализы на сдать анализ крови на антитела Ig G в любой диагностической лаборатории.

Также ранее мы писали, зачем знать, все ли детские прививки у вас есть.