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Доктор Комаровский рассказал, что делать родителям, если ребенок отказывается есть

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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2 мая, 07:00
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Если ребенок не хочет есть, Евгений Комаровский советует не уговаривать его и не делать из этого трагедию. И покормить снова, когда семья опять сядет за стол
Если ребенок отказывается есть, то не давайте ребенку между основными приемами пищи сладкое
Если ребенок отказывается есть, то не давайте ребенку между основными приемами пищи сладкое / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Чтобы накормить своего малыша, родителям порой приходится устраивать целое представление. Однако в других семьях такие проблемы почему-то не возникают. Эксперт программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" доктор Комаровский рассказал, как реагировать на манипуляции ребенка.

Крики, капризы, слезы… Дети не всегда с радостью бегут за стол и съедают все, что приготовила мама. Зачастую приходится уговаривать ребенка съесть хотя бы ложечку и пообещать ему за это купить игрушку или отвлечь на что-то другое… Вариантов, как уговорить малыша, очень много, но причина одна – ребенок отказывается есть, хотя прекрасно себя чувствует: бегает, прыгает, играет с другими детьми.

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Если ребенок не хочет есть, то не уговаривайте его. В следующий раз ребенок получит еду только тогда, когда вся семья сядет за стол
Если ребенок не хочет есть, то не уговаривайте его. В следующий раз ребенок получит еду только тогда, когда вся семья сядет за стол / Фото: freepik.com

Доктор Комаровский поделился простыми, но эффективными правилами, как вести себя родителям, чтобы избежать очередного "концерта":

  • Первое правило: не показывайте ребенку, что вам очень важно, хочет он есть или нет.
  • Второе правило: если малыш отказался или стал как всегда капризничать – вы тут же убираете тарелку со стола. То есть не уговаривайте, не делайте из этого трагедию и ничего не обещайте.
  • Третье правило: в следующий раз ребенок получит еду только тогда, когда вся семья сядет за стол. Не соглашайтесь на плач и прочие манипуляции, иначе вам снова придется сочинять "концертную программу".
  • Четвертое правило: не давайте ребенку между основными приемами пищи печенье, конфеты и прочие сладости.

И запомните: это вы решаете, что будет есть ваш ребенок, а не он, – сказал Евгений Комаровский. – Вы тратите деньги и силы на приготовление еды. Цените свой труд, тогда вас будет уважать ребенок. Следуйте правилам и вскоре увидите результат.

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт: читайте актуальные новости здесь.

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Также ранее доктор Комаровский рассказал, как разговаривать с подростком, если он не хочет учить язык в другой стране.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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