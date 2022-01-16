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Доктор Комаровский рассказал, что делать при переохлаждении

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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16 января, 07:30
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Бледность кожи, чувство холода – это переохлаждение, важно скорее уйти в теплое место. Чего категорически не делать, если замерз – рассказал доктор Комаровский
При переохлаждении доктор Комаровский советует быстрее найти теплое место и выпить что-нибудь теплое
При переохлаждении доктор Комаровский советует быстрее найти теплое место и выпить что-нибудь теплое / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие способы помогут быстро согреться, а что делать категорически нельзя, если вы замерзли? Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, с чего лучше всего начать, если вы очень сильно замерзли.

В данном случае речь не идет о ситуациях, когда вы всего лишь продрогли и смогли дома быстро согреться. Доктор Комаровский рассказал о самопомощи в экстремальных случаях, когда вы действительно замерзли.

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Симптомы общего переохлаждения – это чувство холода, бледность и сухость кожных покровов. Очень часто у человека заметны расстройство речи и координации, головокружение, озноб, слабость и сонливость, – объяснил Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Когда вы при переохлаждении измеряете температуру тела, она часто ниже 36 градусов.

Если вы заметили эти симптомы, то как можно быстрее найдите теплое место. Естественно, лучше всего, если вы сразу попадете домой. Тогда немедленно переоденьтесь в сухую и теплую одежду. В таком состоянии очень важно согреться, поэтому закутайтесь в пледы и одеяла. Чем больше слоев вещей на вас, тем лучше.

Отличный способ – залезть под одеяло вместе с близким человеком, который согревает вас теплом собственного тела, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина".

Можно использовать теплые согревающие компрессы. Но очень важно: именно теплые и ни в коем случае не горячие. Лучше всего, чтобы это определил другой человек, так как при замерзании пальцев снижается чувствительность, и вам будет казаться, что компресс негорячий. Вам также нужно выпить что-нибудь теплое (не слишком горячее).

При переохлаждении категорически нельзя согреваться возле открытого огня и растирать замерзшую кожу
При переохлаждении категорически нельзя согреваться возле открытого огня и растирать замерзшую кожу / Фото: unsplash.com

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Но запомните, при переохлаждении категорически нельзя:

  • согреваться возле источников открытого огня,
  • растирать замерзшую кожу,
  • употреблять алкоголь.

Как только вы согреетесь, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Все вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Также читайте: "Чем сбивать температуру у ребенка".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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