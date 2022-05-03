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Доктор Комаровский рассказал, что делать если принудительно эвакуируют в Россию

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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3 мая, 07:00
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Если в вашем городе началась депортация и насильно вывозят в Россию, важно убрать всю "компрометирующую" информацию из гаджетов. Что еще делать – в статье
Если принудительно эвакуируют в Россию, удалите из телефона всю переписку, содержащую информацию о войне
Если принудительно эвакуируют в Россию, удалите из телефона всю переписку, содержащую информацию о войне

Россия не только начала войну в Украине, российские оккупанты стали насильно вывозить украинцев из их родных городов. Что важно сделать, если в вашем городе или селе началась депортация и насильно вывозят в Россию, в своем инстаграме рассказал популярный украинский педиатр Евгений Комаровский.

Во-первых, удалите из телефона всю переписку, содержащую информацию о войне и т.д. Отпишитесь от патриотических каналов и групп в социальных сетях, удалите из телефонной книги контакты военных, чиновников и т.д.

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Важно успеть сообщить о своей депортации в национальное информационное бюро или на горячую линию МВД Украины
Важно успеть сообщить о своей депортации в национальное информационное бюро или на горячую линию МВД Украины

Если получится, то очень важно успеть сообщить о своей депортации в национальное информационное бюро по номеру 16-48, на горячую линию Министерства иностранных дел 044 238 15 88 или тероброны – 0800507028.

На отдельном листке бумаги выпишите номера телефонов родственников и носите с собой. Также важно:

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  • не отдавать оккупантам свой паспорт
  • не давать интервью на камеру
  • не общаться с российскими журналистами.

В России занимается помощью беженцам и мигрантам общественное объединение, связаться можно по номеру +7 968 91898 65
В России занимается помощью беженцам и мигрантам общественное объединение, связаться можно по номеру +7 968 91898 65 / Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Чтобы вернуться назад в Украину, можно обращаться в общественное объединение, которое занимается помощью беженцам и мигрантам +7 968 91898 65.

Также ранее Евгений Комаровский дал советы, что обсудить с детьми во время переселения из-за войны.

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Если вы уже выехали в безопасное место за границу, узнайте как разговаривать с подростком, если он не хочет учить язык в другой стране.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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