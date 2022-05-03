Доктор Комаровский рассказал, что делать если принудительно эвакуируют в Россию

Если в вашем городе началась депортация и насильно вывозят в Россию, важно убрать всю "компрометирующую" информацию из гаджетов. Что еще делать – в статье

Если принудительно эвакуируют в Россию, удалите из телефона всю переписку, содержащую информацию о войне

Россия не только начала войну в Украине, российские оккупанты стали насильно вывозить украинцев из их родных городов. Что важно сделать, если в вашем городе или селе началась депортация и насильно вывозят в Россию, в своем инстаграме рассказал популярный украинский педиатр Евгений Комаровский.

Во-первых, удалите из телефона всю переписку, содержащую информацию о войне и т.д. Отпишитесь от патриотических каналов и групп в социальных сетях, удалите из телефонной книги контакты военных, чиновников и т.д.

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Важно успеть сообщить о своей депортации в национальное информационное бюро или на горячую линию МВД Украины

Если получится, то очень важно успеть сообщить о своей депортации в национальное информационное бюро по номеру 16-48, на горячую линию Министерства иностранных дел 044 238 15 88 или тероброны – 0800507028.

На отдельном листке бумаги выпишите номера телефонов родственников и носите с собой. Также важно:

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не отдавать оккупантам свой паспорт

не давать интервью на камеру

не общаться с российскими журналистами.

В России занимается помощью беженцам и мигрантам общественное объединение, связаться можно по номеру +7 968 91898 65 / Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Чтобы вернуться назад в Украину, можно обращаться в общественное объединение, которое занимается помощью беженцам и мигрантам +7 968 91898 65.

Также ранее Евгений Комаровский дал советы, что обсудить с детьми во время переселения из-за войны.

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Если вы уже выехали в безопасное место за границу, узнайте как разговаривать с подростком, если он не хочет учить язык в другой стране.