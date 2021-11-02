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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Доктор Комаровский рассказал, чем плох локдаун для школьников и как вернуть детей в школы

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
2 ноября, 22:46
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Очередное закрытие школ плохо влияет на детскую психику, учебу, теряются навыки коммуникации. Почему нельзя возобновить обучение – ответил доктор Комаровский
Локдаун для школьников плох тем, что теряется качество учебы, но вернуть детей в школы поможет массовая вакцинация
Локдаун для школьников плох тем, что теряется качество учебы, но вернуть детей в школы поможет массовая вакцинация / Фото: Коллаж: Сегодня

Многих родителей возмущает тот факт, что из-за очередных карантинных условий дети снова не ходят в школы. Но так происходит из-за нежелания взрослых делать прививки, об этом кандидат медицинских наук и самый известный доктор Украины Евгений Комаровский рассказал в студии программы "Підсумки місяця з доктором Комаровським" на телеканале "Украина 24".

А как связано закрытие школ и вакцинация взрослых?

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Почему дети сидят по домам сейчас, в новый локдаун? Потому что, если их сейчас отправить ходить в школу, дети активно начнут болеть,- говорит Евгений Комаровский,- Дети болеют корнавирусом активно и в легкой форме, приходя домой и принося вирус, который убивает их бабушек и дедушек. Именно поэтому во всем мире в первую очередь старались вакцинировать взрослых. Потому что если взрослые вакцинированы и защищены, то дети спокойно могут ходить в школу.

Вакцинация взрослых помогает отправить детей в школы, тот факт, что школьники уже второй год нормально не посещают занятия– это страшный удар по их здоровью, психике, умениям коммуницировать, отмечает Евгений Комаровский.

Дети остаются без присмотра, деградируют, поскольку учеба в таких домашних условиях – это не учеба. Это все аукнется кучей проблем, -говорит кандидат медицинских наук,- проблему бы решили прививки более старших родственников, а именно дедушек и бабушек.

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Также важна вакцинация и для самих детей, отмечает Комаровский. Возьмите Израиль – там привито 60% населения, где 30 из него – дети. У нас же это невозможно, мы битву за вакцинацию детей проиграли. Поэтому важно создать условия, чтобы каждая взрослая пара могла привить своего ребенка и понимала, что это безопасно. И такие условия должно создать государство.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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