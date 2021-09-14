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Доктор Комаровский пояснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
14 сентября, 16:16
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На вопросы и сомнения людей по поводу необходимости прививки от COVID-19, если они уже переболели, ответил доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною".
Доктор Комаровский прокомментировал необходимость вакцинации переболевшим COVID-19
Доктор Комаровский прокомментировал необходимость вакцинации переболевшим COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

Этой осенью на канале "Украина" стартовала рубрика "Запитай у Комаровського" в программе "Ранок з Україною". В одном из выпусков врач-педиатр высшей категории Евгений Комаровский подробно рассказал о самых распространенных заблуждениях, связанных с вакцинацией.

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"Делать прививку или нет?" , "А если я уже переболел коронавирусом, нужна ли она мне?", "Не навредит ли это моему здоровью?"… Эти и другие фразы можно услышать от людей, которые пока раздумывают, стоит ли вакцинироваться.

Доктор Комаровский ответил в программе "Ранок з Україною" на самые распространенные вопросы.

Согласно ВОЗ, перенесенная коронавирусная инфекция не является поводом не делать прививку , – объяснил доктор Комаровский. – Более того, не имеет значения, сколько времени прошло после перенесения коронавируса. Если острый период болезни закончился, вы чувствуете себя нормально, значит, можете вакцинироваться любой из вакцин, которые сертифицированы и одобрены ВОЗ.

Причины, почему люди бояться делать прививку

По мнению врача-педиатра высшей категории и ведущего рубрики "Запитай у Комаровського" , есть несколько причин, почему люди бояться делать прививку.

Одна из очень распространенных страшилок заключается в том, что если у человека есть антитела, а ему сделают прививку, то может возникнуть какая-то ужасная реакция , – привел пример доктор Комаровский на канале "Украина". – Это не подтверждается никакими научными данными на сегодняшний день. Такая реакция бывает при некоторых болезнях, но к коронавирусу это не имеет никакого отношения.

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По словам кандидата медицинских наук, существует много исследований, которые указывают на то, что у огромного количества людей, переболевших COVID-19 в любой форме, недостаточное количество антител . Поэтому отдается предпочтение именно вакцинации, которая приводит к тому, что их становится больше.

Если у вас есть доступ к качественной и современной вакцине , то не надо думать о том, болели вы или нет, – сказал доктор Комаровский. – Сделайте прививку. Это не мнение доктора Комаровского, а позиция ВОЗ.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Ранее Комаровский рассказал, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: всего два противопоказания.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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