Доктор Комаровский ответил, как быть с вакцинацией при аллергии и угрозе анафилактического шока

Аллергия на медицинские препараты и даже отек Квинке – не повод отказаться от прививки против ковида. Почему, Евгений Комаровский объяснил на канале "Украина"

Аллергия на медицинские препараты, на анестезию (при введеними в состояние наркоза), боязнь развития анафилактического шока останавливает людей от вакцинации против коронавируса. Популярный детский врач Евгений Комаровский в программе "Час Голованова" на телеканале "Украина" объяснил, почему даже при таких состояниях важно пойти и сделать прививку.

Ну вот представьте, есть у человека аллергия на медицинские препараты. И вот такой человек заболевает коронавирусной инфекцией, попадает в больницу, – говорит Евгений Комаровский, тогда речь идет не об одном препарате, а о куче лекарств, которые он будет получать. Так не разумнее ли использовать один препарат – то есть вакцину, чтобы потом избежать десятка медикаментов?

Потому в данной ситуации, как отметил доктор Комаровский – это прямое показание к вакцинации у такого человека.

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Другой вопрос, что сам человек, у которого есть аллергия на тот или иной препарат, сам должен спросить у медиков в клинике где он будет делать прививку – а все ли у них есть для оказания помощи в случае анафилактического шока после введения вакцины?

Человек, который боится, вправе потребовать у врача, чтобы ему показали, есть ли в клинике адреналин и дексаметазон для оказания помощи при острой аллергической реакции, отеке Квинке и так далее.

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