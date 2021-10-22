Доктор Комаровский объяснил, почему устают и отекают ноги и что делать

Доктор Комаровский напомнил, что отеки и усталость ног – результат неправильного образ жизни. Как этого избежать, педиатр ответил в программе "Ранок з Україною"

Если ноги болят и отекают, нужно лечь на диван и положить их на какую-нибудь возвышенность, а также показаться врачу / Фото: Коллаж: Сегодня

Как быть, если к вечеру появляется усталость в ногах? С чем может быть связана их отечность? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровского" на канале "Украина" объяснил, на что могут указывать эти симптомы.

Карантин в прошлом году изменил привычную жизнь многих людей. Сегодня чаще всего мы работаем из дома, мало двигаемся и не всегда даем организму физическую нагрузку. Евгений Комаровский объяснил, что отечность и усталость в ногах появляются чаще всего из-за того, что мы ведем неправильный образ жизни.

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Однако не нужно заниматься самолечением, – сказал ведущий рубрики "Запитай у Комаровского", – сначала обратитесь к доктору за диагнозом.

На что нужно обратить внимание уже сегодня, если возникла такая проблема? Изменились ли за последнее время ваш вес и артериальное давление, не снизилась ли физическая нагрузка и не увеличилось ли количество соли, которое вы употребляете.

Если болят и отекают ноги, проверьте, сколько вы едите соли и насколько активны / Фото: unsplash.com

У нас должен быть активный образ жизни. Это заложено природой. Если мы не занимаемся в спортзале, то желательно выполнять хотя бы минимальный комплекс упражнений дома.

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И не забывайте о простом правиле, как снять усталость: нужно лечь на диван и положить ноги на какую-нибудь возвышенность, например, из 2-3 подушек, – посоветовал кандидат медицинских наук. – Кроме того, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы он объяснил, какое компрессионное белье лучше всего выбрать.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

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