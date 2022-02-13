Доктор Комаровский объяснил, почему про группы риска по ковиду должны знать все

Евгений Комаровский напомнил, что к группам риска по ковиду относится не только люди старше 65 лет. И почему для таких людей опасен любой штамм вируса

Опасность для групп риска по заболеваемости ковидом несут все штаммы, включая "Омикрон". Евгений Комаровский подчеркнул, что несмотря на то, что большинство людей болеет "Омикроном" легко, все должны знать о так называемых группах риска – об этих и других важных моментах популярный педиатр рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Давайте еще раз, всей страной поймем, что такое группа риска по ковиду, – говорит кандидат медицинских наук, – это принципиально, – человек относится к группе риска тогда, когда болезнь с высокой вероятностью может ухудшить его прогноз и увеличить риск смерти при инфицировании коронавирусом.

Почему? Потому что у таких людей есть заболевания, ухудшающие прогноз течения ковида, в том числе и "Омикрона. Если человеку из группы риска или вообще любому при осложнении ковида резко становится хуже, бросайте самолечение. И знайте, что к состояниям или заболеваниям, по которым определяется группа риска, относится:

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в первую очередь возраст 65+ , если человек в таком возрасте, то он автоматически попадает в группу риска по ковиду.

, если человек в таком возрасте, то он автоматически попадает в группу риска по ковиду. хронические состояния - ожирение, гипертония, хронические болезни сердца, легких, почек, сахарный диабет второго типа (это не "младенческий" диабет, а приобретенный, который всегда граничит с ожирением).

Помимо пожилого возраста, рис тяжелого течения ковида и смерти от осложнений повышает диабет, болезни сердца, почек, ожирение и не только / Фото: Pixabay

Это те ситуации, когда ни о каком самолечении в случае инфицирования речь не должна идти, таким людям в случае заболевания, а сразу обращаться к врачам, – подвел итог Евгений Комаровский.

Хотите еще узнать больше по теме, чем опасен новый штамм коронавируса и как отличить "Омикрон" от других видов ковида, читайте "Доктор Комаровский назвал 2 главных симптома "Омикрона" и посоветовал лечение".

Также ранее мы писали, почему важно делать ковид-привики, несомтря на то, что привитые люди тоже могут заболеть. Читайте "Почему вакцинация важна, хотя привитые от ковида тоже болеют".