Доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом

Пока Украину планируют перевести в желтую зону и ввести ограничения, доктор Евгений Комаровский назвал вакцинацию и проветривание помещений – самыми эффективными способами борьбы с коронавирусом

Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом / Фото: скриншот

Об этом он рассказал в эфире программы "Время Голованова" с Василием Головановым.

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По словам доктора, чем больше мы живет с коронавирусом, тем больше мы не понимаем, что происходит:

Вот пришел этот ужасный штамп Дельта из Индии и мы видели чудовищные следствия, сообщения о 4 тысячах погибших в день. И вдруг оно там кончилось. Вопрос – что произошло?

Комаровский говорит, в Украине все прогнозировали, что с началом отопительного сезона, когда все зайдут в помещения и перестанут общаться на свежем воздухе – заболеваемость вырастет. А она реально растет с конца августа.

Вацинация от коронавируса. Фото: REUTERS/Lim Huey Teng

Поэтому, самый эффективный способ борьбы с коронавирусом сегодня, уточняет доктор, –вакцинация и проветривание помещений.

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В то же время Комаровский отметил, что детей от коронавируса также можно прививать, но только с 16 лет и только разрешенной для этого вакциной:

Детям можно вакцинироваться только теми вакцинами от коронавируса, где указан минимальный возраст – 16 лет. В Китае, к примеру, детей вакцинируют с 3 лет, а в Украине по закону нельзя прививаться раньше 16 лет.

Доктор также поясняет, что мы должны четко понимать, что не сможем остановить коронавирусную эпопею путем вакцинации. Все потому, что в Украине никогда не будет 50-60% вакцинированности людей из-за негативного отношения к прививкам в целом.

Ранее мы сообщали, что доктор Комаровский начинает консультировать на телеканале "Украина".