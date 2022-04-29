Доктор Комаровский дал советы, что обсудить с детьми во время переселения из-за войны

Евгений Комаровский отметил, что дети должны знать свой адрес, запомнить или записать телефоны родителей, а также договориться что делать, если они потерялись

Доктор Комаровский советует обсудить с детьми во время переселения из-за войны, как им себя вести в дороге

Многим маленьким украинцам из-за войны с Россией пришлось оставить свой дом и отправиться с родителями или другими взрослыми в более безопасные места. Популярный педиатр Евгений Комаровскийв своем инстаграме напомнил родителям, что с детьми нужно обсудить простые правила, чтобы своевременно уберечь их от торговли людьми и эксплуатации.

Есть несколько простых правил, которыми взрослые обязательно должны поделиться с детьми. Они важны, чтобы ваш ребенок всегда оставался в безопасности во время путешествия и ночлега в Украине или за границей.

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Ребенок должен всегда держаться рядом с взрослыми, с которыми он переезжает.

Так, ребенок должен всегда держаться рядом с взрослыми, с которыми он переезжает. Также у ваших детей или одного ребенка обязательно должны быть записаны контакты взрослых, которые их сопровождают, а еще ребенок должен знать свой адрес, где вы ранее проживали.

Если предстоит ситуация, что ребенка будут забирать ваши друзья или помощники, договоритесь с ним про кодовое слово, которое они ему скажут. Чтобы ребенок не попал в руки к чужим людям или мошенникам. Также нужна кодовая фраза на случай опасности – ребенок ее скажет или выкрикнет если ему срочно нужна будет помощь.

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Разработайте и обсудите план, где вы встретитесь и как поступите, ели потеряете друг друга в незнакомом месте. Также ребенок должен усвоить, что в машину к незнакомцам садиться нельзя!

Для экстренных ситуаций в странах ЕС звоните 112; горячая линия по консультации мигрантов и противодействию торговле людьми в Украине – 527.

Также ранее Евгений Комаровский рассказал, как разговаривать с подростком, если он не хочет учить язык в другой стране.

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А еще самим родителям важно знать, как позаботиться о безопасности ребенка при переезде.